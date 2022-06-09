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高球／伍茲腿傷未癒 退出美國公開賽

體育新聞組／綜合報導
老虎伍茲宣布不會打美國公開賽。（路透）
老虎伍茲宣布不會打美國公開賽。（路透）

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布將不會參加下周在布魯克萊恩（Brookline）舉行的美國公開賽，因為去年自撞車禍造成右腿嚴重受傷後仍需多點時間休息恢復。

中央社轉載法新社報導，擁有15座大賽冠軍的老虎伍茲上個月參加美國PGA錦標賽，但因為腳傷關係，他選擇在第3輪之後退賽。

老虎伍茲發推文表示：「我之前已通知（主辦單位）美國高爾夫協會（USGA），我不會參加美國公開賽，因為我的身體需要更多時間強壯起來，才能應對高爾夫大滿貫賽。」

老虎伍茲也表示，他仍計畫參加7月14日開始、在聖安卓（St Andrews）登場的英國公開賽。

46歲的老虎伍茲2021年2月發生自撞車禍，進行右腿修復手術後，於今年4月驚喜回歸美國名人賽。

老虎伍茲在奧古斯塔國家高球俱樂部（AugustaNational Golf Club）晉級名人賽決賽，然後在南丘鄉村俱樂部（Southern Hills Country Club）登場的PGA錦標賽中，於第3輪打出職業生涯第3糟糕的大滿貫賽單輪成績後，退出比賽。

老虎伍茲 車禍 高球

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