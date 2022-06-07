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法網／波蘭球后上場前會化妝？球迷怒批記者性別歧視

聯合新聞網／ 綜合報導
法網賽後記者會上一位記者對斯威雅蒂提的問題，讓球迷和網友感到相當無言。（路透）
法網賽後記者會上一位記者對斯威雅蒂提的問題，讓球迷和網友感到相當無言。（路透）

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）日前不但拿下今年法國網球公開賽女單冠軍，也追平本世紀最長的35連勝，不過賽後記者會上一位記者提的問題，讓球迷和網友感到相當無言。

21歲的斯威雅蒂在今年法網決賽僅花了68分鐘，就直落二擊敗對手美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff），不僅成功奪下生涯第二座大滿貫賽冠軍，也追平本世紀女網最長35連勝。

在賽後記者會上有一名記者對她提問，「我有兩個問題，第一個是跟你的專業有關，妳的殺手鐧是什麼？有人說是正拍、有人說是反拍直線。第二個問題是題外話，妳在私底下參加派對時會化妝嗎？妳會想要讓自己看得很優雅聰明嗎？因為我們過去看過很多選手上場前花好幾個小時在鏡子前化妝，不過妳看起來很自然。」

斯威雅蒂聽完後隨即表示，「好的，謝謝，我都戴著帽子所以我不必擔心我的頭髮，這是最棒的事情，而我不化妝，因為我不覺得我需要這麼做，我也不覺得這會改變什麼，用毛巾擦汗時自然也會掉妝。」

斯威雅蒂最後還補充，「這個問題很難回答，因為這不在我的公關守則範圍內，反正我不常化妝，老實說六個月前才剛學會，這真的滿尷尬的。」

這問題惹火不少網友，不但認為這個問題毫無意義，還帶有性別歧視意味，紛紛認為這名記者未來應該要被禁止參與WTA賽事的訪問，「怎麼不問問納達爾平常有沒有化妝？」、「你會問費德勒剃完鬍子後才去參加派對嗎？」、「我可以理解為何大坂直美會拒絕受訪。」

納達爾 大坂直美 歧視

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