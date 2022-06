法網／波蘭球后上場前會化妝？球迷怒批記者性別歧視

波蘭「世界球后」斯威雅蒂(Iga Swiatek)日前不但拿下今年法國網球公開賽女單冠軍,也追平本世紀最長的35連勝,不過賽後記者會上一位記者提的問題,讓球迷和網友感到相當無言。

21歲的斯威雅蒂在今年法網決賽僅花了68分鐘,就直落二擊敗對手美國18歲「天才少女」高芙(Coco Gauff),不僅成功奪下生涯第二座大滿貫賽冠軍,也追平本世紀女網最長35連勝。

在賽後記者會上有一名記者對她提問,「我有兩個問題,第一個是跟你的專業有關,妳的殺手鐧是什麼?有人說是正拍、有人說是反拍直線。第二個問題是題外話,妳在私底下參加派對時會化妝嗎?妳會想要讓自己看得很優雅聰明嗎?因為我們過去看過很多選手上場前花好幾個小時在鏡子前化妝,不過妳看起來很自然。」

斯威雅蒂聽完後隨即表示,「好的,謝謝,我都戴著帽子所以我不必擔心我的頭髮,這是最棒的事情,而我不化妝,因為我不覺得我需要這麼做,我也不覺得這會改變什麼,用毛巾擦汗時自然也會掉妝。」

斯威雅蒂最後還補充,「這個問題很難回答,因為這不在我的公關守則範圍內,反正我不常化妝,老實說六個月前才剛學會,這真的滿尷尬的。」

這問題惹火不少網友,不但認為這個問題毫無意義,還帶有性別歧視 意味,紛紛認為這名記者未來應該要被禁止參與WTA賽事的訪問,「怎麼不問問納達爾 平常有沒有化妝?」、「你會問費德勒剃完鬍子後才去參加派對嗎?」、「我可以理解為何大坂直美 會拒絕受訪。」

