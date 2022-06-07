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網球／納達爾將手術 恐錯過溫布頓

體育新聞組／綜合報導
納達爾法網男單奪冠，與太太分享喜悅。（路透）
納達爾法網男單奪冠，與太太分享喜悅。（路透）

「西班牙蠻牛」納達爾帶著腳傷，今年在法網紅土大滿貫再度展現宰制力。接著草地大滿貫溫布頓將點燃戰火，納達爾提到，溫布頓是自己不想錯過的賽事，但仍要視身體狀況，「讓我們看下去，我一直是很正向的人，總是預期事情會往正確方向進行，所以多點信心，正面一點，看會如何發展。」

納達爾在法網男單決賽只花2小時又18分鐘就以6：3、6：3、6：0拍下出自納達爾網球學院的挪威好手魯德，生涯第14座法網金杯和第22座大滿貫一併到手，還以36歲年紀成法網賽史的最年長冠軍。

納達爾今年澳網也登頂，從2001年轉入職業，生涯首度包辦前兩座大滿貫，但他進入法網前就受腳傷困擾，除服用消炎藥，還要進行神經注射來舒緩穆勒─魏斯氏症造成的不適，最終能再度捧冠意義非凡。

納達爾形容，神經麻木注射可以讓腳像是「睡著了」，因此才能上場，但這非長久之計，這周預計進行射頻燒灼術，若是成功或許能參加溫布頓，若失敗就要決定是否進行更大手術。

23歲魯德4年前曾到納達爾網球學院接受訓練，和偶像首度對決就是紅土大滿貫法網決賽，雖落敗但汲取寶貴經驗，他說：「每個人的職業生涯都會有些值得記得的時刻，這場就是我打過最重要的一戰。」

納達爾 法網 溫布頓

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