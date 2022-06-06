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法網／苦情高芙 女雙金盃也錯過

曾思儒
美國高芙（右）在法網女子單、雙打都獲亞軍，雙打的搭檔是皮古拉（右二），而法國賈西亞（左）與茉蘭登諾維琪贏得女雙冠軍。（歐新社）
美國高芙（右）在法網女子單、雙打都獲亞軍，雙打的搭檔是皮古拉（右二），而法國賈西亞（左）與茉蘭登諾維琪贏得女雙冠軍。（歐新社）

美國18歲「天才少女」高芙今年法網單打、雙打都打進決賽，但她兩度與金盃擦身而過，前天女單決賽不敵波蘭「世界球后」斯威雅蒂，昨天男單決賽前的女雙決賽又遭地主組合賈西亞／茉蘭登諾維琪逆轉，生涯第一座大滿貫金盃還要再等等。

地主組合2016年就曾在法網登頂，今年攜手雖沒排上種子，但一路闖關，昨天再克服輸掉首盤劣勢，上演1小時又44分鐘逆轉勝，以2：6、6：3、6：2擊敗列第8種子的美國組合高芙／皮古拉。

在地主球迷一面倒支持下捧冠，賈西亞開心說，6年前就有過幸運回憶，很高興能和茉蘭登諾維琪再度攜手；雙打世界排名曾登第一的茉蘭登諾維琪回應說：「和妳一起打下冠軍像是夢一般，謝謝妳。」

29歲的茉蘭登諾維琪2019、20年也曾和匈牙利搭檔芭波絲打下法網金盃，加上兩度澳網登頂，生涯已累積6座大滿貫雙打冠軍。

單、雙打雖都失利，高芙透露自己仍有收穫；她法網前剛完成高中學業，紅土大滿貫開戰前曾在艾菲爾鐵塔下留下拿著畢業證書的照片，貼文連美國前「第一夫人」蜜雪兒都轉貼，高芙說：「這提醒了我，球場外的我也可以讓人引以為榮。」

法網 賈西 澳網

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