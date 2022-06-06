我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

法網／師父打贏徒弟 蠻牛法網奪冠 36歲締造最年長紀錄

體育新聞組／綜合報導
納達爾奪得法網冠軍捧起金盃。 （美聯社）
納達爾奪得法網冠軍捧起金盃。 （美聯社）

今年法網決賽上演「師徒對決」，剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出戰自家網球學院出產的挪威好手魯德（Casper Ruud），戰局幾乎一面倒，由第14度闖進法網決賽的納達爾掌握局勢，最終以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。

面對生涯第一度打進大滿貫決賽、2018年進入自家網球學院的魯德，納達爾一下場就率先破了魯德發球局，自己第2個發球局雖也遭到破發，納達爾馬上二度破發成功，憑藉多一次的破發就以6：3先下一城。

魯德第二盤率先突破，但他第4局破發成功後，納達爾第5局也馬上回破，且是在局數1：3落後下連破帶保連趕5局，以再一個6：3拿下，取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤納達爾乘勝追擊，一下場再連破魯德兩個發球局，連同第二盤上演跨盤連拿10局的主宰表現；魯德第6局仍沒能「破蛋」，納達爾先取得40：15領先，第1個「冠軍點」雖接發出界，第2次機會就以直線致勝球迎接勝利，雙手捧臉享受冠軍時刻。

來源：YouTube

納達爾今年澳網摘下生涯第21座大滿貫，超越另兩位「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列的20冠，獨居男網首位，此役延續打進法網決賽就奪冠的完美勝率，除迎接個人第14座法網金盃，大滿貫數也推進到第22冠。

這是納達爾生涯首度同年包辦澳網和法網金盃，6月3日剛滿36歲的他也改寫歷史，超越已故西班牙前輩吉梅諾（Andres Gimeno）1972年締造的34歲又305天紀錄，成為網球公開化年代後最年長的法網冠軍。

納達爾 法網 澳網

上一則

MLB／「法官」急速21轟 60轟不是夢

下一則

NBA／第三節海嘯攻勢 這回沒被逆轉 勇士G2痛宰綠衫軍

延伸閱讀

法網／證實韌帶撕裂 球迷心疼、澤瑞夫IG粉絲暴增10萬

法網／證實韌帶撕裂 球迷心疼、澤瑞夫IG粉絲暴增10萬
納達爾：面臨傷病阻礙 仍將繼續努力前進

納達爾：面臨傷病阻礙 仍將繼續努力前進
法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄
法網／納達爾瞄準冠軍 有望成賽史「最年長」王者

法網／納達爾瞄準冠軍 有望成賽史「最年長」王者

熱門新聞

總冠軍戰第二戰，勇士在主場扳平綠衫軍。（美聯社）

1張圖／107:88 NBA總冠軍戰G2 勇士主場扳平綠衫軍

2022-06-05 22:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒