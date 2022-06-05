法網／證實韌帶撕裂 球迷心疼、澤瑞夫IG粉絲暴增10萬

德國新星澤瑞夫日前對上「紅土之王」納達爾的四強戰中扭傷右腳退賽。（新華社）

日前在對上「紅土之王」納達爾 （Rafael Nadal）的四強戰中扭傷右腳退賽的德國 新星澤瑞夫（Alexander Zverev）在個人Instagram發文更新傷勢狀況，他表示初步檢查為韌帶撕裂，接下來還得回到德國進行更詳細的檢查。

男單四強戰「蠻牛」納達爾對上澤瑞夫的比賽，雙方首盤鏖戰至搶7才由納達爾拿下，第二盤戰況同樣膠著，上演「互破大戰」，第12局納達爾打出直線致勝球，澤瑞夫在救球過程中右腳嚴重翻船，當下立刻痛到躺在地上哀嚎，畫面令粉絲揪心，納達爾也上前慰問澤瑞夫的傷勢。

澤瑞夫拄著拐杖向觀眾致意。（新華社）

澤瑞夫在個人Instagram發布自己站在一架出租私人飛機前的照片，並向粉絲更新傷勢狀況，他寫道：「目前我正在回家的路上，經過初步的檢查，我的右腳應該是側韌帶撕裂，下周一我會飛到德國做更一步的檢查，並找出對我而言最好也最快速的治療方法。」

澤瑞夫也提到，自從受傷那天起，他陸陸續續收到了來自世界各地粉絲的祝福，他對此表示感激，球迷們的支持對現在的他非常重要，「我也將會盡我所能向你們持續更新進一步的狀況。法網，我們下次見」。

澤瑞夫這回受傷不只在現場就收到了紅土之王的關心，約克維奇（Novak Djokovic）也發布限時動態祝福他早日康復，特別的是，自澤瑞夫受傷後，至今短短2天，他的Instagram粉絲人數已由166萬人暴衝至176萬人。