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法網／全球征戰仍完成高中學業 美18歲女將真性情圈粉

記者曾思儒／即時報導
美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff）4日獲得法網女單亞軍，頒獎典禮上忍不住落淚。（Getty Images）
美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff）4日獲得法網女單亞軍，頒獎典禮上忍不住落淚。（Getty Images）

美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff）昨天法網女單決賽，雖遭波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6：1、6：3橫掃，頒獎典禮上忍不住落淚，賽後記者會再度哽咽，但真性情「圈粉」無數，她在全球征戰下還完成高中學業，更獲得許多肯定和鼓勵。

正式進入今年法網賽程前，高芙還在巴黎地標艾菲爾鐵塔前拍下慶祝高中畢業的紀念照，賽程進行後她更締造新猷，昨天女單決賽雖失利，她和同胞皮古拉（Jessica Pegula）女雙也闖最終戰，美東時間5日凌晨1時半將和地主組合爭冠。

昨天決賽後多次落淚，高芙表示，有太多情緒要處理，「眼淚就是掉下來了，我很努力不要在球場落淚，我也知道不管最後是輸或贏，我都會感覺非常開心或難過，而我不知道如何處理。」

「我很討厭自己哭泣，比賽後我的弟弟也哭了，我感覺很差，因為我本來試著告訴他『這就是場網球比賽』，我會覺得『你為什麼要哭？』，結果我也哭了，大家都哭了，我的治療師也在哭，天啊。」記者會上再度落淚的高芙說。

美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff）4日獲得法網女單亞軍，頒獎典禮...
美國18歲「天才少女」高芙（Coco Gauff）4日獲得法網女單亞軍，頒獎典禮上忍不住落淚。（Getty Images）

儘管沒能擋住波蘭球后的連勝之旅，高芙分享說，分享完成高中學業後得到很多回饋和祝福，包括美國前「第一夫人」米雪兒（Michelle Obama）都分享她的貼文，對自己意義重大，「我想這提醒了我，球場外的我也可以讓人引以為傲。」

高芙提到，感受到這些支持，改變自己對今年法網的想法，「有那麼多人為我開心，引我為榮，我幾乎收到和進入決賽一樣多的訊息。完成學業讓我明白我不只是一名網球選手，這確實是我一直努力解決的事情。」

法網

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