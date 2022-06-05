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法網／4強戰納達爾腳踝大「翻船」 澤瑞夫報告傷勢出爐

記者曾思儒／即時報導
德國網球名將澤瑞夫3日在法網比賽中扭傷腳，無法繼續比賽。（Getty Images）
德國網球名將澤瑞夫3日在法網比賽中扭傷腳，無法繼續比賽。（Getty Images）

法網4強賽意外扭傷右腳踝，讓去年東京奧運摘金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）遺憾退賽，他昨天深夜透過社群表示，檢查結果右腳踝外側韌帶多處撕裂，預計明天將飛回德國進行治療和恢復，盼能盡快回到球場。

世界排名第3的澤瑞夫，4強賽和13度法網得主「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）打得激烈，首盤就打將近1個半小時，但第二盤末澤瑞夫腳踝大「翻船」，直接上輪椅出場，讓比數停在7：6（10：8）、6：6，由納達爾闖進生涯第14度的法網決賽。

澤瑞夫4強賽受傷後還有回到球場，拄著拐杖和球迷及納達爾致意，之後也透過社群報告狀況，他說：「經過第一度的醫療檢查，看起來我右腳踝有幾處韌帶撕裂，我會在周一飛回德國，進行進一步檢查，決定最快和最好的恢復方式。」

澤瑞夫4日在社群平台上透露他的腳傷狀況。（路透）
澤瑞夫4日在社群平台上透露他的腳傷狀況。（路透）

澤瑞夫也感謝世界各地給予自己暖心鼓勵的訊息的每個人，「你們的支持對我現在意義重大！」他表示之後會持續更新狀態，並預約再訪法網。

今年法網是澤瑞夫第5度闖大滿貫4強，他2020年美網首闖大滿貫決賽但敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），目前仍在追求生涯第一座大滿貫，但恐難參加27日開打的溫布頓。

法網 納達爾 德國

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