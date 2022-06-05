法網／斯威雅蒂摘女單后冠 35連勝追平大威紀錄

斯威雅蒂笑擁法網冠軍杯。(路透)

法國網球公開賽女單決賽4日由21歲的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰18歲的美國新星高芙（Coco Gauff），最終斯威雅蒂僅花68分鐘就以6：1、6：3直落二摘冠，3年內2度捧起法網 金杯，也將個人連勝之旅推進到35場，追平大威廉 絲（Venus Williams）的本世紀最長紀錄。

女網史上最多連勝是「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在1984年創下的74連勝。

在女單4強賽輕鬆拍落俄羅斯 名將卡薩金娜（Daria Kasatkina）收下34連勝，並追平小威廉絲（Serena Williams）的連勝紀錄後，斯威雅蒂在冠軍賽則是碰上今年在單、雙打都闖進到決賽的18歲小將高芙。

而生涯前兩次對決都取勝的斯威雅蒂，此役從開賽就展開猛攻，首盤連破帶保取得4：0領先，儘管第5局高芙總算保住發球局，但斯威雅蒂仍是靠著強勢的正手拍在第7局再度破發，首盤僅花33分鐘就以6：1拿下。

世界球后斯威雅蒂摘下法網冠軍。(美聯社)

第二盤高芙逐漸進入比賽狀況，首局就成功破發，並一度取得2：0領先，但是斯威雅蒂不但沒有慌了手腳，還隨即就展開反撲，再度連拿5局逆轉局勢，並率先聽牌。在第8局高芙保發後，斯威雅蒂第9局發球局取得2個賽末點，最終高芙也回擊出界，讓斯威雅蒂繼2020年後再度高舉法網金杯，也是個人本季拿下的第6冠。