我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

法網／斯威雅蒂摘女單后冠 35連勝追平大威紀錄

體育新聞組／綜合報導
斯威雅蒂笑擁法網冠軍杯。(路透)
斯威雅蒂笑擁法網冠軍杯。(路透)

法國網球公開賽女單決賽4日由21歲的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰18歲的美國新星高芙（Coco Gauff），最終斯威雅蒂僅花68分鐘就以6：1、6：3直落二摘冠，3年內2度捧起法網金杯，也將個人連勝之旅推進到35場，追平大威廉絲（Venus Williams）的本世紀最長紀錄。

女網史上最多連勝是「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在1984年創下的74連勝。

在女單4強賽輕鬆拍落俄羅斯名將卡薩金娜（Daria Kasatkina）收下34連勝，並追平小威廉絲（Serena Williams）的連勝紀錄後，斯威雅蒂在冠軍賽則是碰上今年在單、雙打都闖進到決賽的18歲小將高芙。

而生涯前兩次對決都取勝的斯威雅蒂，此役從開賽就展開猛攻，首盤連破帶保取得4：0領先，儘管第5局高芙總算保住發球局，但斯威雅蒂仍是靠著強勢的正手拍在第7局再度破發，首盤僅花33分鐘就以6：1拿下。

世界球后斯威雅蒂摘下法網冠軍。(美聯社)
世界球后斯威雅蒂摘下法網冠軍。(美聯社)

第二盤高芙逐漸進入比賽狀況，首局就成功破發，並一度取得2：0領先，但是斯威雅蒂不但沒有慌了手腳，還隨即就展開反撲，再度連拿5局逆轉局勢，並率先聽牌。在第8局高芙保發後，斯威雅蒂第9局發球局取得2個賽末點，最終高芙也回擊出界，讓斯威雅蒂繼2020年後再度高舉法網金杯，也是個人本季拿下的第6冠。

威廉 法網 俄羅斯

上一則

MLB／天使吞9連敗 大谷連兩場0安打累了？

延伸閱讀

斯威雅蒂法網封后 35連勝追平21世紀最長紀錄

斯威雅蒂法網封后 35連勝追平21世紀最長紀錄
法網／澤瑞夫傷退 納達爾14度爭冠 對手是23歲的魯德

法網／澤瑞夫傷退 納達爾14度爭冠 對手是23歲的魯德
法網／澤瑞夫傷退後首發文：希望納達爾奪冠

法網／澤瑞夫傷退後首發文：希望納達爾奪冠
法網／將與終生偶像爭冠 魯德：納達爾是場上完美典範

法網／將與終生偶像爭冠 魯德：納達爾是場上完美典範

熱門新聞

塞爾蒂克泰托姆（中）強力切入。（美聯社）

1張圖／綠衫軍逆轉勇士 NBA總冠軍戰G1奪開門紅

2022-06-03 08:55
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53
詹姆斯(左)2012年在熱火拿到總冠軍，與另一名明星球員韋德相擁。(美聯社)

NBA／指詹姆斯當年加入熱火是作弊 薛姆波特：摧毀籃球

2022-05-31 16:38

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一