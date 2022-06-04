法網／澤瑞夫傷退 納達爾14度爭冠 對手是23歲的魯德

澤瑞夫扭傷痛苦倒地不起，納達爾也上前關切。 (美聯社)

法網 男單4強賽由「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）出戰世界排名第3名的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），雙方在首盤就打到搶七的情況下，第二盤也持續拉鋸，不過在戰到6：6平手後，澤瑞夫卻因為右腳扭傷決定傷退，並撐著拐杖離開，讓14度晉級到冠軍賽的納達爾也直言相當難過。

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「紅土之王」納達爾與澤瑞夫在四強賽進行法網生涯的首度對決，兩人在首盤賽事就打得相當激烈，進入搶七後雙方也互不相讓，最終才由納達爾以7：6（10：8）拿下首盤。

德國好手澤瑞夫因為右腳扭傷決定退賽，納達爾在一旁陪著他撐著拐杖離開球場。 (Getty Images)

第二盤兩人依舊互有往來，在前9局賽事中雙方共有8局打破對手發球局，僅有澤瑞夫在第5局成功守住發球局，不過比賽進行到第12局時，納達爾在取得保發局點後，澤瑞夫在一次接球過程中不慎發生右腳「翻船」扭傷的狀況，隨後他痛苦倒地不起，讓納達爾也上前關切。

最終澤瑞夫也在傷勢過重的情況下一度坐上輪椅離場，幾分鐘後他則是拄著拐杖回到球場向主審示意將退賽，並且與納達爾擁抱，黯然結束這次的法網之旅。

澤瑞夫傷勢過重退賽，並且與納達爾擁抱，黯然結束這次的法網之旅。 (歐新社)

對於以最不願意見到的對手傷退方式晉級到冠軍賽，納達爾賽後也直言相當難過，「這對他來說非常的艱難，真的令人相當難過，他打了一場令人難以置信的比賽，而且他一直都是很棒的戰友，我知道他為了大滿貫做出多少努力，但這一刻對他來說真的很不幸，我祝他一切順利，並且在未來不只贏得一座大滿貫冠軍。」

納達爾指出，澤瑞夫今天的表現讓他覺得是本屆法網自己遇到的最大挑戰，「能夠進入法網決賽是我的一個夢想，但卻是以這樣的方式，看到他哭是一件相當痛苦的事情，希望他一切順利。」

另一方面，魯德（Casper Ruud）3日以3-6、6-4、6-2、6-2淘汰2014年美國公開賽冠軍希利奇（Marin Cilic），成為第一個打入大滿貫單打決賽的挪威選手。

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名列八號種子的魯德今年23歲，至為止從未在任何重大賽事中超過第四輪。他的父親在1991年到2001年間也是一名職業網球運動員，也是目前魯德的教練。

魯德已經證明他在紅土球場的優秀表現。自2020年初以來，他在紅土球場巡迴賽中拿下7個冠軍和66場比賽勝利。

他將在決賽對陣13次法網冠軍納達爾（Rafael Nadal）。魯德曾在西班牙納達爾的網球學院接受過訓練，並稱36歲的西班牙人是他的偶像。

他說，「納達爾是球場上應該如何表現的完美典範：永不放棄，永不抱怨。他一直是我一生的偶像。」「我想這是一個完美的時機，值得等待最終在大滿貫決賽中與他交手。」

魯德3日在回擊希利奇的發球方面表現優異，總共5次破發，甚至擊出更多Ace球。

球賽進入第三盤時發生意外插曲，一名抗議氣候人士衝進場內貼在球網跪坐在場上，讓比賽中斷了10多分鐘。