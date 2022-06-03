法網／18歲高芙爭冠 對決斯威雅蒂

高芙。（歐新社）

美國青少年新星高芙（Coco Gauff）2日復仇成功，以6-3和6-1打敗崔維尚（Martina Trevisan），生涯首度打入大滿貫決賽，4日將與全球排名第一的斯威雅蒂（Iga Swiatek）對決。

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28歲左手持拍的崔維尚最近打出10盤連勝，包括摩洛哥的第一個職業WTA冠軍頭銜。她在兩年前的法網 第二輪擊敗高芙。

在獲勝離場時，高芙想到最近美國發生的大規模槍擊 事件，在場邊電視攝像機上用馬克筆寫下：「和平。結束槍枝暴力。」

願意就重要問題發表意見，以及對世界的廣泛看法，反映出高芙擁有的那種成熟個性，尤其是這麼年輕就受到如此多的關注。她14歲時贏得法網青少年組冠軍，15歲時成為溫網史上最年輕的資格賽選手，在進入第四輪的路上擊敗了大威廉 絲（Venus Williams）。

2020年法網女單冠軍斯威雅蒂評論高芙說，「從球場上的情況來看，她基本上每年都在進步。」 「當我看到她時，往往會忘記她才18歲。」斯威雅蒂2日只花64分鐘、以6-2和6-1淘汰20號種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），追平小威廉絲（Serena Williams）的34場連勝，4日將挑戰大威的35場連勝。

兩周多前，當高芙抵達巴黎時，還拿著畢業證書在埃菲爾鐵塔附近拍下穿著畢業袍和帽子的照片來慶祝高中畢業。現在，她是自2004年17歲的莎拉波娃（Maria Sharapova）贏得溫網公開賽以來年輕打進大滿貫決賽的球員。

高芙贏得今年法網全部12盤比賽。斯威雅蒂則是自今年2月以來就沒輸過。

現在只剩一場比賽來確定冠軍：由占主導地位的斯威雅蒂對陣早熟的高芙。