我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵設槍枝探測器 難實現

法拉盛大聯盟：遊民所建地 建平價屋可行且能夠營利

法網／英雄惜英雄 納達爾：3巨頭誰是史上最佳已不重要

體育新聞組／綜合報導
納達爾(右)與約克維奇(左)生涯的第59次交手，最終由「紅土之王」帶走勝利。（美聯社）
納達爾(右)與約克維奇(左)生涯的第59次交手，最終由「紅土之王」帶走勝利。（美聯社）

「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前在八強戰擊敗世界球王約克維奇（Novak Djokovic），生涯第15度闖進法網男單四強，賽後被問到如何看待同世代的「三巨頭」，他說：「誰拿到了最多的大滿貫冠軍，或者誰是史上最佳，這些都沒那麽重要了，因為我們的水準都很平等，差別不大。」

「紅土之王」納達爾今年初在約克維奇缺席澳網的情況下，把握機會拿下生涯第21座大滿貫冠軍，寫下新猷。這回來到自己最熟悉的紅土場地，力拼生涯第22座大滿貫，同時也是在法網的第14冠。

談及網壇「BIG3」費德勒（Roger Federer）、約克維奇（Novak Djokovic）與自己之間的競爭，納達爾說：「我們在最重要的大舞台交手了好多年，一起寫下了很多不可思議的篇章，這一切都很特殊，也很令人感動。」他提到，關於誰能贏下最多大滿貫、誰是GOAT（史上最佳球員，Greatest Of All Time）的討論永遠不會消失，「我認為這已經沒那麽重要了，我們都實現了各自的夢想，我們一起寫下了網壇從未有過的歷史。」

納達爾接著說：「所以在我看來，究竟誰拿到了最多的大滿貫冠軍，或者誰是史上最佳，這些都沒那麽重要了，因為我們的水準都很平等，差別不大，所以其他的事情都無所謂了。」

納達爾 約克維奇 法網

上一則

NBA／總冠軍賽前再提槍擊案 勇士柯爾呼籲施壓決策者

下一則

NBA／在勇士能單純打球 格林又嘴杜蘭特「離開是錯的」

延伸閱讀

法網／激戰逾4小時力克約克維奇 納達爾15度晉4強

法網／激戰逾4小時力克約克維奇 納達爾15度晉4強

法網／5月打到6月 贏了約克維奇 納達爾：神奇的一晚

法網／5月打到6月 贏了約克維奇 納達爾：神奇的一晚
法網／神仙打架不敵納達爾 約克維奇：輸給更好的選手

法網／神仙打架不敵納達爾 約克維奇：輸給更好的選手
法網／納達爾復仇成功 4盤擊敗約克維奇 闖男單4強

法網／納達爾復仇成功 4盤擊敗約克維奇 闖男單4強

熱門新聞

NBA西區第3種子金州勇士隊，將在加州舊金山主場迎戰東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊。（歐新社）

1張圖／NBA總冠軍戰 勇士vs.塞爾蒂克誰能搶下開門紅？

2022-06-01 08:55
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社

NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

2022-05-27 00:55

超人氣

更多 >
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎
美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半