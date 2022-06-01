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高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

中央社／佛州波爾克市1日綜合外電
高爾夫選手布萊恩車禍過世。（美聯社）
高爾夫選手布萊恩車禍過世。（美聯社）

曾贏得3座美巡賽冠軍的美國高爾夫選手布萊恩（Bart Bryant）昨天下午車禍過世，享年59歲。布萊恩曾打敗名將老虎伍茲（Tiger Woods），贏得生涯最大勝利。

美聯社報導，有關當局表示，事發地點在佛羅里達州中部一條公路，當時因道路施工導致車輛大排長龍，布萊恩的休旅車停了下來，卻被一輛卡車撞上。

佛州波爾克市（Polk City）緊急救援人員趕到現場時，發現布萊恩已無反應，送醫後不治。波爾克郡（Polk County）警長辦公室在電郵聲明中說，他的49歲妻子唐娜（Donna）當時也在車上，受到輕傷，已送醫治療。

路透社提到，布萊恩在2004年以41歲之齡出戰德州公開賽（Valero Texas Open），美巡賽生涯第187次出賽拿下首冠；隔年贏得國殤紀念日高球賽（Memorial Tournament），並且在巡迴錦標賽（Tour Championship）以6桿之差打敗老虎伍茲，抱回冠軍。

德州出生的布萊恩也曾在PGA長青巡迴賽拿下2冠。

布萊恩的哥哥布萊德（Brad）也曾贏得美巡賽。

布萊恩世界排名最高曾於2005年11月爬到第22；4大賽最佳成績是2005年在英國公開賽（The Open Championship）排名第23。

美巡賽主席摩納翰（Jay Monahan）說：「美巡賽對布萊恩不幸過世感到悲痛，我們在這個困難時期慰問他的家人和朋友。」

摩納翰表示，「布萊恩兄弟在過去40多年來是美巡賽家族一分子」，還說感謝布萊恩對他們的組織和無數社區的貢獻，「布萊恩將深受懷念」。

另外，職業美式足球聯盟NFL同樣傳出噩耗，前達拉斯牛仔跑鋒巴勃（Marion Barber）今天過世，享年38歲，死因尚不得而知。

「沃斯堡明星電訊報」（Fort Worth Star-Telegram）報導，德州警方是前往他住所執行「福利問題」檢查時，發現他的遺體。

達拉斯牛仔發布聲明說，巴勃「熱愛美式足球，熱愛他的教練與團隊。我們向巴勃的親友表示同情和慰問」。

德州 足球 老虎伍茲

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