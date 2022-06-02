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法網／斯威雅蒂挑戰大小威紀錄 希利奇、魯德闖男單4強

體育新聞組／綜合報導
斯威雅蒂。（路透）
斯威雅蒂。（路透）

法網進入第11天8強賽的最後一天，雖然20歲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在尋求連續第33場比賽勝利的過程中最受矚目，但仍有很多球員值得關注。

影音來源：YouTube

斯威雅蒂1日擊敗了11號種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula），贏得她第33場連勝。她只花了89分鐘就以6-3、6-2擊敗皮古拉。

斯威雅蒂上次比賽失利已是105天前。20號種子俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）將成為最新一位攔截者，兩人將在2日的女單4強賽對決。薩金娜1日在俄羅斯內戰中以6-4和7-6(5)擊敗同胞選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

如果斯威雅蒂本周拿下第2座法網后冠，將追平21世紀女單選手最長連勝紀錄。美國名將小威廉絲（Serena Williams）曾在2013年創下本世紀第2長的34連勝紀錄，她的姊姊大威廉絲（Venus Williams）則在2000年寫下本世紀最長35連勝紀錄。

影音來源：YouTube

在男單8強賽方面，來自丹麥的19歲小將魯內（Holger Rune）迎戰8號種子挪威選手魯德（Casper Ruud）。魯內的大滿貫傳奇在本屆法網告一段落，在超過3小時對打後，以1-6、6-4、6(2)-7和3-6不敵魯德。

另一場男單8強賽，第7種子俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）以7-5、3-6：4-6、6-3和6-7不敵20號種子克羅埃西雅好手希利奇（Marin Cilic）。

希利奇開賽就落後，但仍靠毅力堅持了4小時又10分鐘的5盤大戰。尤其是最後一盤，雙方你來我往，最終希利奇略勝一籌，生涯首度晉級法網男單4強，對手將是魯德。

魯德。（路透）
魯德。（路透）

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