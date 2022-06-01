法網／拍落丹麥19歲黑馬 魯德：挪威網壇重要一刻

挪威魯德擊敗氣勢正旺的新星魯內。（美聯社）

在同年齡的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）於8強止步後，丹麥19歲新星魯內（Holger Rune）今天也在法網 男單8強賽，以1：6、6：4、6：7（2：7）、3：6不敵第8種子的挪威魯德（Casper Ruud），終結今年的法網黑馬之旅。

過去一年世界排名大幅攀升的魯內，今年首度站上法網會內賽舞台就上演驚奇之旅，包括在16強賽擊敗第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），讓他與「小蠻牛」阿爾卡拉斯成為今年男單賽場上的兩顆最耀眼新星。

不過在阿爾卡拉斯於8強止步後，魯內今天8強遭遇大他4歲的第8種子魯德，在歷經3小時18分鐘的苦戰後，以盤數1：3敗下陣來，終結今年法網的黑馬之旅，而贏球的魯德將在4強遭遇前美網冠軍克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）。

對於擊敗氣勢正旺的新星魯內，成為挪威史上首位闖進大滿貫男單4強賽的選手，魯德說：「這對於挪威網球是重要的一刻，因為我們還有另外一位女性選手艾克里（Ulrikke Eikeri）打進到混雙決賽，而我還差一步，她明天將為她一生中最重要的冠軍頭銜而戰，祝她好運。」

至於魯內在輸球後，還一度被批評賽後上網與魯德握手時態度不佳，賽後他說：「顯然我很失望，我無法讓自己有更好的表現，不過我仍必須看看過去兩個星期的旅程，這依舊很棒，我打了一些不錯得比賽。」