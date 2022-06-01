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法網／5月打到6月 贏了約克維奇 納達爾：神奇的一晚

記者劉肇育／綜合報導
納達爾。(歐新社)
納達爾。(歐新社)

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）今天在法網男單8強賽與世界球王約克維奇（Novak Djokovic）上演了一場從5月跨至6月的「跨月」大戰，最終由納達爾以6：2、4：6、6：2、7：6（7：4）搶下4強門票，不僅生涯第15度挺進到法網4強賽，距離第14冠也僅差最後2勝。

納達爾在去年法網前，寫下了只要闖進法網4強賽就一定奪冠的紀錄，不過去年卻遭到約克維奇中斷這項紀錄，而雙方今年則是提前到8強賽碰頭，過去兩人曾有2次在法網8強賽交手的紀錄，都是由納達爾一面倒的拿下勝利，而今天納達爾雖然再度收下勝利，但卻從法國時間5月31日打到6月1日，歷時4小時12分鐘才辛苦拿下勝利。

再過2天就將迎接36歲生日的納達爾，賽後在談到與約克維奇的精彩對決時說：「這是一個神奇且激動人心的夜晚，不過這還只是一場8強賽而已，我還什麼都沒有贏得，我只是給了自己兩天後再重新踏上球場的機會，能夠在法網再一次打進4強賽，對我來說很重要。」

而今天的8強賽，也是大滿貫史上首次有兩位生涯至少獲得20座大滿貫冠軍、1000勝與300場大滿貫賽勝利的選手在8強賽碰頭，談到兩人間的交手締造新紀錄，納達爾說：「我們兩個碰在一起就會有很多的歷史，我們在很多重要的比賽中交手是事實，所以與約克維奇交手總會是一場特殊的賽事。儘管今晚只是一場8強賽，但他仍是一場超級經典的賽事，在過去那麼長時間以來，我與約克維奇、費德勒之間多次在重要賽事對決，這讓事情變得更加特別與情緒化。」

納達爾與約克維奇激戰4盤，以3：1成功拿下勝利。(美聯社)
納達爾與約克維奇激戰4盤，以3：1成功拿下勝利。(美聯社)

納達爾 法網 約克維奇

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