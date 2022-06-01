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法網／高芙闖4強 拚當17年來最年輕大滿貫決賽選手

體育新聞組／綜合報導
18歲小將高芙，晉級法網4強賽。（歐新社）
18歲小將高芙，晉級法網4強賽。（歐新社）

美國18歲小將高芙（Coco Gauff）擊敗同胞史蒂芬絲（Sloane Stephens），晉級法網4強賽，為其生涯首度打進大滿貫單打四強。

影音來源：YouTube

全球排名第23位的高芙以7-5和6-2擊敗2017年美國公開賽冠軍史蒂芬絲，將在2日的4強賽中對上全球排名第59的義大利選手崔維尚（Martina Trevisan）。

高芙在本屆法網5場比賽中未失一盤。她15歲時在2019年溫布頓打進第四輪，17歲時的2021年法網打進8強。今年可望成為17年來最年輕的大滿貫單打決賽選手，僅次於2004年溫布頓網球公開賽時17歲的莎拉波娃（Maria Sharapova）。

崔維尚以6-2、6-7(3)、6-3淘汰了美國公開賽亞軍、第17種子加拿大的費南德茲（Leylah Fernandez）。費南德茲在第一盤中曾暫停進行醫療，將右腳包裹起來。

影音來源：YouTube

28歲的崔維尚曾在她第一場大滿貫4強賽、2020年法網公開賽上，以4-6、6-2、7-5擊敗高芙。

1日將進行的其他女單8強賽是：頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）對上11號種子皮古拉（Jessica Pegula），以及20號種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）和29種子庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）之間的俄羅斯內戰。

法網 溫布頓 YouTube

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