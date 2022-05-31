法網／澤瑞夫晉4強 誇19歲「小蠻牛」福氣在後頭

世界排名第3名的澤瑞夫。(新華社)

世界排名第3名的澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在法網 男單8強賽以6：4、6：4、4：6、7：6（9：7）拍落年僅19歲的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），連兩年挺進法網4強賽，不過賽後他在上網與小老弟致意時，對著阿爾卡拉斯表示，未來他將會多次贏得這個賽事。

5年前以19歲之齡就擠進世界排名前10名的澤瑞夫，近年排名不斷攀升到世界第3名，去年東京奧運 他更是擊敗各國強敵拿下金牌，生涯就只差一面大滿貫獎牌來證明自己。

不過法網8強賽，澤瑞夫碰上的是今年在紅土賽場上大殺四方的西班牙19歲好手阿爾卡拉斯，在此之前他已經在紅土賽事中拉出一波14連勝，甚至被看好將衝擊法網冠軍，但澤瑞夫硬是挺身擋道，以盤數3：1淘汰了阿爾卡拉斯，並將在4強賽與納達爾 爭奪冠軍賽門票。

對於擊敗備受看好的年輕新星阿爾卡拉斯，澤瑞夫也分享了兩人賽後在網前的交談內容，「我告訴他『你會多次贏下這場比賽，而不會只有僅僅1次』，當然我會希望在他開始擊敗我們所有人前，就先贏得這座冠軍。」

阿爾卡拉斯。(新華社)

而阿爾卡拉斯雖然法網之旅提前落幕，個人連勝之旅也止步在14場，不過從巴塞隆納網賽至今帶給外界連連驚奇，尤其是在馬德里名人賽從8強開始陸續擊落納達爾、約克維奇（Novak Djokovic）和澤瑞夫三名前三種子選手奪冠，堪稱今年個人代表作。

談到法網之旅提前落幕，阿爾卡拉斯賽後也直言能夠昂首離開球場，「我會說我很棒的完成這場賽事，我會抬起頭來離開球場，我為自己能夠戰鬥到最後一秒感到自豪。」

阿爾卡拉斯表示，今年的法網之旅讓自己受益良多，尤其是與澤瑞夫這場賽事，「我今天上了一課，要在大滿貫級別的8強賽面對世界上最好的球員之一，你必須要打出更好的開局，我必須在下一次的大滿貫賽或是下一次的賽事前變得更加進步。」