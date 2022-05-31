法網／第59次約納大戰將登場 教頭：約帥準備打10盤

「蠻牛」納達爾（右）與世界球王約克維奇（左）將在法網男單8強賽碰頭，也是雙方生涯的第59次交手。（美聯社資料照片）

「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）與世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）31日將在法網 男單8強賽碰頭，也是雙方生涯的第59次交手，對於兩人過去在法網精采的對戰紀錄，約克維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）就開玩笑表示，約克維奇已經做好了打10盤的準備。

加上明天的8強對戰在內，納達爾與約克維奇將是生涯第10度在法網碰頭，儘管「紅土之王」納達爾保有7勝2敗的對戰優勢，不過去年兩人在4強賽碰頭時，正是由約克維奇在苦戰4小時11分鐘後勝出，最終他也拿下個人在法網的生涯第二座冠軍。

儘管明天的對戰結果如何仍難以預料，不過攤開兩人過去9次對戰紀錄，幾乎難以避免將會是一場體力消耗大戰，兩人曾在2013年的法網4強賽碰頭時，在賽事仍採取長盤制的情況下，打了4小時37分鐘才分出勝負，創下生涯交手第3長的賽事紀錄，去年的4小時11分鐘則是第4長。

儘管今年法網取消長盤制，在決勝盤進入6：6後，改為打一局搶10，可望避免漫長的賽事再度發生，不過約克維奇的教練伊凡尼塞維奇就開玩笑表示，如果有需要，約克維奇已經做好打10盤的準備。

談到雙方交再一次碰頭，伊凡尼塞維奇就說：「這對觀眾來說將是一場夢幻之戰，對一名教練來說也相當不真實，這肯定會很棒，這有可能會是法網史上最精彩的一場8強賽，我認為他們都準備好了，身體也都維持得非常健康，就看看會發生什麼事情吧。」

伊凡尼塞維奇表示，在經過過去58次的交手，納達爾與約克維奇都已經相當熟悉彼此，甚至可以說彼此間已經沒有什麼祕密，而他也希望以觀眾身分來欣賞這場比賽，「當他們踏上球場後，我就只會是一名在場邊支持與鼓掌的觀眾。」