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法網／19歲丹麥新星 暴冷拍下去年亞軍西西帕斯

記者曾思儒／綜合報導
丹麥19歲新星魯內法網初體驗就直闖8強，第四輪更力退列第4種子的希臘球星西西帕斯，讓他再寫驚奇。（路透）
丹麥19歲新星魯內法網初體驗就直闖8強，第四輪更力退列第4種子的希臘球星西西帕斯，讓他再寫驚奇。（路透）

一年前排名還在300名之外，丹麥19歲新星魯內（Holger Rune）今年已是備受矚目的新生代球星，加上法網初體驗就直闖8強，第四輪更以7：5、3：6、6：3、6：4力退列第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），讓他再寫驚奇。

魯內去年美網才首度踏上大滿貫舞台，加上今年澳網都是「一輪遊」，但到紅土賽季大爆發，慕尼黑公開賽拍下德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），里昂公開賽也打進4強，法網更一步步締造個人新頁，踏進生涯第一度8強。

能在中央球場擊敗去年打進決賽的西西帕斯，魯內奪勝當下開心的雙手高舉，「這是不可思議的感覺，最後我很緊張，但整場比賽觀眾都為我加油，整個賽程都是，我實在很感激又很感激在這座球場比賽，觀眾真是太驚人了。」

魯內補充說，心情雖緊張，但他有信心只要好好執行戰術，就會有奪勝機會，最終也完成設定，「這給我巨大的自信，很高興我仍在這裡。」

第2度擊敗世界前5好手，讓魯尼法網初體驗就闖進8強，也加入19歲「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）行列，成為1994年後首度有兩個青少年打進大滿貫最後8強。

成為8強唯一非種子的魯內透露，和家人及教練聊天時自己情緒很滿，親人的支持和團隊的力量是自己一路挺進的原因；接續他將碰列第8種子的挪威好手魯德（Casper Ruud），期待延續驚奇旅程。

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