法網／約克維奇、納達爾強勢晉16強 球后斯威雅蒂30連勝

約克維奇在法網晉級男單16強。（歐新社）

網球巨星約克維奇 （Novak Djokovic）和納達爾 （Rafael Nadal）在法國網球公開賽告捷，雙雙以直落三擊敗對手晉級男單前16強。

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衛冕法網 冠軍的約克維奇以6-3、6-3、6-2擊敗斯洛維尼亞選手貝德尼（AljazBedene）；納達爾則以6-3、6-2、6-4取勝荷蘭好手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）。

約克維奇下一場對手是大會第15種子的阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）；納達爾則將在第4輪面對大會第9種子加拿大猛將奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime）。

若順利晉級，世界排名第一的約克維奇和13屆法網冠軍納達爾將在法網8強賽對戰。

女單方面，年僅20歲的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），第2輪賽事遭遇美國選手莉絲凱（Alison Riske），最終僅花61分鐘就以6：0、6：2勝出，將個人連勝之旅拉長到30場，繼續朝生涯第二座法網冠軍邁進。

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前年在法網收下生涯首座大滿貫冠軍的斯威雅蒂，在澳洲前球后芭蒂（Ashleigh Barty）無預警退休後，遞補上球后位置，不過她隨即用實力證明自己，在法網前拉出一波28連勝。

輕鬆拍落莉絲凱後，斯威雅蒂的連勝之旅來到30場，創下本世紀女單第4長的連勝紀錄，前一位達成此紀錄的正是網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）在2013年創下的34連勝，而斯威雅蒂本季已經送出15個「貝果」，有機會追上小威同樣在2013年創下的單季25次貝果的本世紀紀錄。