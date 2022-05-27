法網／網壇第三人 納達爾大滿貫300勝到手

「紅土之王」納達爾挑戰法網14冠。（歐新社）

將挑戰法網 第14冠的「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal），在男單第2輪賽事遭遇地主選手穆特（Corentin Moutet），最終以6：3、6：1、6：4直落三勝出，拿下生涯大滿貫第300勝，成為費德勒、約克維奇後，第3位達成此紀錄的男單球員。

年僅23歲的穆特，從小就將納達爾視為偶像，今年法網首輪爆冷淘汰名將瓦文卡（Stan Wawrinka）後，如願與納達爾進行生涯首度對決，35歲的納達爾用堅強實力將穆特拉回到現實中，僅花2小時9分結束穆特今年法網之旅。

儘管達成非凡成就，納達爾賽後受訪時仍將重點放在對於球迷的感謝，「過去幾個賽季對我來說並不容易，儘管開季狀態很棒，卻出現一些變化，在印地安泉後，因肋骨問題離開球場，之後就是日複一日的工作，這對於我的勝利有很大幫助。」

至於去年在法網風光包辦女單、女雙冠軍的捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），在女單首輪爆冷止步後，又傳出確診狀況，被迫退出雙打賽事，兩項賽事都無緣衛冕，她說：「昨天我開始不太舒服，早上起來就發燒了，最後檢測 是陽性，非常難過無法挑戰雙打衛冕。」