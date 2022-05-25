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法網／四巨頭送上祝福 法名將松加落淚退役

記者曾思儒／綜合報導
37歲的法國網壇名將松加在法網完成選手生涯最終戰。（Getty Images）
37歲的法國網壇名將松加在法網完成選手生涯最終戰。（Getty Images）

37歲的法國網壇名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）在法網完成選手生涯最終戰，他拿下首盤下遭列第8種子的挪威好手魯德（Casper Ruud）逆轉，但奮戰精神仍獲得中央球場滿場球熱烈歡呼，讓他比賽還沒結束就已流下英雄淚。

松加松加最高排名曾在2012年來到世界第5，但近年飽受傷病困擾，目前排名已跌落百名外，上月他就宣布將在法網後退休

松加2013年和15年打進法網4強，生涯大滿貫最佳成績則是2008年的澳網亞軍，當時他敗給目前仍是「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）；2017年，松加率法國打下16年來的第一座台維斯杯冠軍，但隔年就動了左膝手術，之後又受背傷所困，ATP奪冠數留在18座。

昨天他第四盤突然遇肩傷問題，申請傷停治療仍影響身手，但他仍拚戰到最後，甚至改用左手擊球。觀眾熱烈歡呼中他一度拭淚，賽後更跪在紅土球場，感性和球場告別。

法網賽後為松加舉辦溫馨退休儀式，除多位教頭、雙親和妻兒，包括法國網球「黃金世代」...
法網賽後為松加舉辦溫馨退休儀式，除多位教頭、雙親和妻兒，包括法國網球「黃金世代」的「跳跳人」孟非斯、賈斯蓋等選手都現身。（歐新社）

法網賽後為他舉辦溫馨退休儀式，除多位教頭、雙親和妻兒，包括法國網球「黃金世代」的「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、賈斯蓋（Richard Gasquet）等選手都現身，網壇「四大天王」小約、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也透過影片送上祝福，讓松加又數度落淚。

在生涯第15個法網告別球員生涯，松加笑說，事情並不知曉有那麼多選手會一起到場，「我真的很享受，他們也很開心，因為我終於哭了。」他感性說，這會是永生難忘的時刻，他也感謝網球讓他與許多人結識，可以一起分享喜怒哀樂。

法網 退休 手術

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