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大坂直美腳傷 法網首輪淘汰

體育新聞組／綜合報導
日本大坂直美臉色凝重，她在法網首輪就出局。（Getty Images）
日本大坂直美臉色凝重，她在法網首輪就出局。（Getty Images）

前、後任「世界球后」在法網第二日打頭陣出賽，結果卻大不同，目前排名首位的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）只花54分鐘就以直落二晉級，拿過4座大滿貫的日本名將大坂直美卻是首戰就出局，為今年紅土大滿貫再添冷門。

法網點燃戰火，首日賽程就有多位好手落馬，包括2度打進決賽的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）、名列女單第6種子的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）及2016年的法網冠軍蒙奎露扎（Garbine Muguruza）都遭淘汰；22日又是剛開賽就有名將出局，大坂直美以5：7、4：6遭美國對手安妮西莫娃（Amanda Anisimova）擊落，去年包辦女單和女雙金杯的捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）也以6：1、2：6、3：6不敵地主19歲小將培瑞（Diane Parry），首戰就出局。

大坂直美是帶著阿基里斯腱傷勢來到巴黎，腳傷迫使她退出羅馬女網賽，法網仍無法突破過往最佳第三輪成績；這也是她連兩個大滿貫敗給安妮西莫娃，兩人今年澳網第三輪也曾碰頭，20歲的安妮西莫娃在瓦解兩個「賽末點」下逆轉大坂直美。

安妮西莫娃在2019年法網8強賽拍下尋求衛冕的羅馬尼亞前球后哈蕾普，驚奇闖進生涯第一個大滿貫4強，今年她以27種子身分登場，她笑說：「很高興回到這裡，通過第一輪考驗。回到這感覺很棒，我在這有過美妙的時光，我喜歡在巴黎出賽，尤其在觀眾面前。」

現任「世界球后」斯威雅蒂和安妮西莫娃同是20歲，她兩年前法網登頂一鳴驚人，今年也帶著絕佳狀態來到巴黎，22日輕鬆以6：2、6：0擊敗烏克蘭對手絲蘭柯，29連勝到手。

29連勝是WTA巡迴賽從2013年迄今的最長連勝，法網前已連拿5冠的斯威雅蒂說：「我只是想繼續前進，我知道有天連勝紀錄可能會終止，基本上我就是每天訓練，專注在我的球上，而不是數據或數字。」她分享，專注在比賽內容幫助自己有穩定表現，「過去幾周我都是如此，我在這裡也會繼續保持。」

法網 大坂直美 澳網

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