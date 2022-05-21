網球／大滿貫淪表演賽？ATP、WTA取消今年溫網積分

2022年溫布頓網球公開賽決定不讓俄羅斯、白俄羅斯球員參賽，引起2大職業網球組織ATP、WTA的不滿。（Getty Images）

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭 ，溫布頓網球錦標賽今年禁止俄國 與白俄羅斯 選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）今天宣布，不會給予溫網排名積分。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯出兵烏克蘭展開所謂「特別軍事行動」後，國際網球主管機構已禁止俄國和白俄參與國際團體賽事，但允許這兩國選手繼續以中立身分參賽。

ATP和WTA決定取消溫網積分，實際上將等於把這項全球最知名網賽降級為表演賽。

國際網球總會（ITF）也說，今年溫網青少年和輪椅組的賽事將不予積分。

溫網槓上ATP、WTA

ATP在聲明中說：「任何國籍的球員都能根據成績且不受歧視地參加比賽，這對我們巡迴賽來說十分重要。溫網決定今夏禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽等於破壞這個原則，也破壞ATP排名制度的完整性。」

「如果情況沒有改變，我們別無選擇，只能對2022年溫網取消ATP排名積分，我們非常遺憾，也很不願意如此。」

ATP還說：「我們的規則和協議是為了保護整體球員權益。這種單方面決策的問題如果沒有解決，將為巡迴賽其餘賽事開創一個破壞性的先例。在這個遍布30多個國家的巡迴賽中，個別賽事的差別待遇根本不可行。」

然而，ATP也暗示解決僵局的辦法。聲明說：「我們仍然希望與溫網進一步討論，為所有相關人員帶來大家都可接受的結果。」

WTA主席賽門（Steve Simon）表示，WTA認為，參加個別運動的選手「不應該只是因為他們的國籍或他們國家政府的決定而受到懲罰或阻止他們參賽」。

他還說：「由於全英草地網球俱樂部（溫網主辦單位）的立場是將不履行讓人用WTA排名進入溫網的義務，而且不是根據成績有失公允，WTA已對今年溫網做出不予排名積分的艱難決定。」

溫網回應

全英俱樂部此舉是自二戰後德國和日本球員一度被排除在外以來，首度以國籍為由將球員禁賽。

全英俱樂部先前表示，在英國政府提供的指導方針下，對俄國和白俄球員禁賽是他們唯一可行的選項。

全英俱樂部今天重申立場，但也說他們一直在考慮相關選項，並與其他大滿貫賽主辦單位進行討論。

全英俱樂部在聲明中說：「此外，我們仍然不願接受讓溫網的成就或參賽，被用來當作俄羅斯政權宣傳機器的助力。」

「我們因此希望表明，我們對於ATP、WTA和ITF決定對溫網不予排名積分深感失望。我們認為，在這種特殊、極端情況以及我們處境的背景下，這些決定不成比例且對所有參加巡迴賽的球員造成傷害。」