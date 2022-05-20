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網球／費德勒參加溫網？經紀人：可能9月底才會復出

體育新聞組／ 綜合報導
「費爸」費德勒經紀人葛錫透露費德勒的復原進度，表示較有可能的復出時間點是9月下旬的拉沃盃或10月下旬的瑞士室內網球賽。(美聯社)
「費爸」費德勒經紀人葛錫透露費德勒的復原進度，表示較有可能的復出時間點是9月下旬的拉沃盃或10月下旬的瑞士室內網球賽。(美聯社)

「費爸」費德勒(Roger Federer)何時會復出一直是球迷相當關注的焦點，今天他的經紀人葛錫（Tony Godsick）透露費德勒的復原進度，表示較有可能的復出時間點是9月下旬的拉沃杯或10月下旬的瑞士室內網球賽。

生涯奪下20座大滿貫的費德勒，在2020年澳網4強不敵約克維奇(Novak Djokovic)後，進行2次膝關節手術後，並於去年暌違13個月短暫重返球場，但在杜哈男網8強遭到喬治亞的巴錫拉席維利(Nikoloz Basilashvili)逆轉後，又進行第3次手術。費德勒預計今年能夠重返賽場，但外界普遍認為這位前世界球王恐將缺席接下來法網、溫網、美網三大滿貫賽事，今天經紀人葛錫也證實費德勒今年基本上是無緣他最熟悉且拿手的溫網。

「他當然很想參加溫網，但不幸的是復健需要時間。他預計會參加拉沃杯和瑞士室內網球賽，雖然我不是醫生，但我認為他應該能夠在今年夏天完成好復健，在秋天打一些比賽並在2023年打出漂亮的一年，然後到時候再來看他的狀態如何，我目前還沒跟他聊到太遠的事。」

「你問我他有沒有機會提前回來，或許吧，但溫網幾乎是不可能的，他現在不想太早給出答案，但我認為復出的時間點應該就是落在拉沃杯，他一定還想再戰溫網的，畢竟那個地方對他來說太特殊了。」

今年拉沃杯將在9月23日展開，而瑞士室內網球賽則是在10月22日開打。

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