網球／法網賭盤 看好西班牙小將及2大天王約帥和蠻牛

阿爾卡拉斯5月初剛贏得馬德里公開賽冠軍。（路透）

「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）想贏得創紀錄的第14座法網 冠軍，可能會有點辛苦。

根據PointsBet運彩的賭盤，法網第五種子納達爾的看好度，排在衛冕冠軍的約克維奇 （Novak Djokovic）和西班牙19歲新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）之後。納達爾可能會在8強賽中與世界排名第一的約科維奇交手，在4強賽中對上阿爾卡拉斯。

如果35歲納達爾拿下法網冠軍，就會打破1972年西班牙前輩希梅諾（Andrés Gimeno）的最年長單打冠軍紀錄。但他必須克服影響他的持續性腳傷，否則將會是他2015年之後首度在早春紅土賽季中沒有拿下冠軍。

至於約克維奇，在澳洲公開賽受挫後，上周贏得羅馬重要紅土錦標賽。他的目標是追平納達爾目前的21個大滿貫單打冠軍頭銜。

網壇新秀阿爾卡拉斯的年紀與納達爾拿下第一座法網冠軍時同齡。他贏得最近的兩場比賽，包括在5月6日至7日連續擊敗納達爾和約科維奇。他若封冠將是2005年納達爾首次征服巴黎之後第一位贏得大滿貫的少年。

40歲的費德勒（Roger Federer）因膝蓋手術，自溫布頓網球公開賽以來就沒有參加過比賽，預計今年不會重返大滿貫網球賽場。

其他競爭者包括希臘球王西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），他的籤表不與納達爾、約科維奇和阿爾卡拉斯同區；他在去年決賽中領先兩盤卻最終敗給約克維奇。另一位也有爭冠希望的是德國奧運金牌得主澤瑞夫（Alexander Zverev），被抽中與阿爾卡拉斯同組。