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羅馬名人賽／納達爾16強爆冷出局 約克維奇晉級

體育新聞組 / 綜合報導
納達爾在羅馬大師賽受腳傷影響，以6比1、5比7、2比6慘遭逆轉意外出局，無緣闖進8強。（路透）
納達爾在羅馬大師賽受腳傷影響，以6比1、5比7、2比6慘遭逆轉意外出局，無緣闖進8強。（路透）

尋求生涯第11座羅馬大師賽冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，12日在16強賽中面對加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），「蠻牛」受腳傷影響，以6比1、5比7、2比6慘遭逆轉意外出局，無緣闖進8強。

影音來源：YouTube

今年3月因肋骨傷勢影響，納達爾休息6周後，先參加馬德里公開賽最終止步8強，日前征戰羅馬大師賽，雖於男單32強擊敗美國長人伊斯納（John Isner），但在16強戰面對第13種子的沙波瓦羅夫先盛後衰，最終遭對方再見破發取勝，終止對戰4連敗，也報了年初澳網輸球之仇，接下來8強賽將遭遇挪威第5種子魯德（Casper Ruud）。　

納達爾賽後失望之情溢於言表，坦承左腳舊傷復發是輸球最大主因，並透露自己第2盤開始就感到疼痛，「很難接受這種情況，我很多天都無法正常練習，但我不想奪走對手應得的榮耀，今天是屬於他的日子。」

至於世界球王約克維奇（Novak Djokovic）則在稍早技高一籌，以6：2、6：2輕取傷癒復出的瑞士老將瓦文卡（Stan Wawrinka），順利挺進8強賽。約克維奇下一輪的對手為加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime），只要順利打進4強，就能繼續坐穩球王寶座。

影音來源：YouTube

37歲的瓦林卡，首輪才拿下睽違15個月後的首勝，雖然16強不敵球王終止2連勝，但這位擁有3座大滿貫冠軍的老將表示，「有信心接下來會有更好的表現。」

納達爾 約克維奇 加拿大

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