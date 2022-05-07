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馬德里網賽／小蠻牛生涯首勝納達爾 下戰再碰約克維奇

記者劉肇育／綜合報導
阿爾卡拉斯擊敗偶像納達爾。(新華社)
阿爾卡拉斯擊敗偶像納達爾。(新華社)

ATP 1000的馬德里網賽7日舉行男單8強賽，其中「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）碰上小他16歲的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），最終阿爾卡拉斯就以6：2、1：6、6：3生涯首度擊敗偶像納達爾，讓他賽後激動的表示這一勝對他意義重大，因為他擊敗了史上最偉大的紅土賽事球員。

連續兩年在馬德里網賽碰頭的大、小蠻牛，去年交手時年僅18歲的阿爾卡拉斯僅從納達爾手中拿下3局，但今年阿爾卡拉斯已經拿下3座冠軍，其中包括日前在邁阿密網賽奪下個人生涯首場ATP 1000賽事冠軍，世界排名也來到生涯新高的第9名。

阿爾卡拉上演大驚奇。(新華社)
阿爾卡拉上演大驚奇。(新華社)

而雙方7日再度碰頭，阿爾卡拉斯不僅不再像去年一樣一路挨打，還在首盤就以6：2先下一城，儘管納達爾第二盤不甘示落的以6：1扳平，但最終仍是由阿爾卡拉斯在決勝盤以6：3勝出，生涯首度擊敗納達爾。

對於能夠擊敗被自己視為偶像的納達爾，阿爾卡拉斯賽後情緒激動的說：「這對我來說意義重大，我每天努力的訓練7日得到了回報，我擊敗了納達爾，那位史上最偉大的紅土球員。」

而納達爾也很有風度的為小老弟送上祝福，「很明顯的我們位置交換了，他昨天剛滿19歲，而我已經快36歲了，如果變化是從7日開始，我們將會在接下來幾個月看到答案，我為他感到開心，他好幾個方面的表現都比我更好。」

這場比賽也是納達爾近6年來首度輸給同樣來自西班牙的選手，儘管無法再更近一步，但納達爾也強調健康的參加法網是他當前的目標，「我唯一的夢想就是在巴黎保持健康，讓身體處在好的狀態，然後參加比賽打出高水準的賽事。」

至於阿爾卡拉斯接下來4強賽將遭遇另一名傳奇名將約克維奇（Novak Djokovic）的考驗，約克維奇昨天在8強賽以6：3、6：4擊敗波蘭新星胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。

納達爾 約克維奇 法網

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