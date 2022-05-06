馬德里網賽／墨瑞「食物中毒」退賽 無緣對決約克維奇

墨瑞因食物中毒退賽，無法和約克維奇上演經典對決。（路透）

馬德里公開賽男單16強首場賽事，原定由前任球王墨瑞（Andy Murray）對決現任球王約克維奇 （Novak Djokovic），這是兩位球王在2017年卡達公開賽後，睽違5年再次碰頭，然而賽前卻傳來墨瑞因食物中毒退賽的噩耗。

約克維奇和墨瑞都於1987年出生，兩人生涯對決36次，約克維奇擁有25勝11敗的對戰優勢，而墨瑞曾在2012年美網和2013年溫網決賽擊敗約克維奇，贏得大滿貫金杯。然而墨瑞這幾年受到傷勢影響，世界排名大跌，2019年甚至一度傳出退休 消息，雖然決定繼續再戰，墨瑞傷後復出後只在2019年10月的歐洲公開賽封王，目前世界排名只有78名。

墨瑞在馬德里公開賽前2戰先後擊敗奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）和加拿大 新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），但卻在和約克維奇交手前因身體不適宣布退賽，讓約克維奇直接晉級8強，馬德里大師賽賽事總監洛佩茲（Feliciano López）表示墨瑞無法出賽的原因是食物中毒「我在4日收到他的消息，他表示身體很不舒服，食物中毒了，雖然隔天早上似乎感覺好多了，但狀態還是沒辦法出賽，所以選擇退出。」

墨瑞預計會在下周參加羅馬公開賽，排名有望前進至世界前70名內。而約克維奇在直接晉級後，8強賽的對手是波蘭新星胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。