法網「向錢看」總獎金大幅提升 首輪落敗也能拿6.5萬

法網「向錢看」，今年賽事總獎金為4360萬歐元。(路透)

新冠肺炎疫情 還沒完全結束，但法網 已經「向錢看」，法國網球協會今天宣布，今年賽事總獎金為4360萬歐元，不只大幅超過去年，甚至比疫情爆發前的2019年賽事總獎金高，並大幅增加首輪落敗和會外賽的獎金，盼能幫助受疫情大幅影響經濟的選手。

去年法網受限疫情，沒有開放全部觀眾入場，總獎金是3440萬歐元，和2019年的4266萬歐元有明顯差距；今年總獎金雖比2019年更高，但冠軍獎金微幅下降，2019年單打奪冠可獲得230萬歐元，今年是220萬歐元（約232萬美元），但仍遠高於去年的140萬歐元。

2021年法網冠軍分別是塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova），兩人將在22日開打的年度第二場大滿貫尋求衛冕。

今年除總獎金增加，第一輪落敗的單打選手獎金也從2019年的4萬6000歐元大幅增加到6萬2000歐元（約6萬5394美元），會外賽獎金也比2019年增加約65％，較去年也增加約30%。

法國網球協會表示，會外賽和首輪獎金提升，主要是幫助受疫情大幅影響經濟狀況的選手。