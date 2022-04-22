溫網禁雙俄球員「是歧視」羅布雷夫提議改成捐獎金

溫網日前宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽，俄羅斯好手羅布雷夫提議希望能透過捐出比賽獎金取代禁賽。（美聯社）

將在今年6月27日開打的網球4大滿貫賽之一溫網，日前宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯 球員參賽，世界排名第8的俄羅斯名將羅布雷夫（Andrey Rublev）對此痛批「完全是歧視 」，他提議希望能透過捐出比賽獎金取代禁賽，來資助戰爭受害者。

自俄烏戰爭爆發後，ATP及WTA等網球組織紛紛祭出制裁抵制俄羅斯和白俄羅斯，規定兩國選手只能以中立身份參加職業賽事，目前又有消息指出，全英俱樂部已經決定禁止俄羅斯選手參加溫網，這項決定意味羅布雷夫和世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）等人，恐怕今年都無緣再溫網亮相。

羅布雷夫今天在塞爾維亞公開賽的賽後記者會上表示，「溫網給我們的理由毫無意義，而且不合邏輯，這樣做完全是對我們的歧視，你禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽根本改變不了什麼。」

羅布雷夫呼籲溫布頓 當局應該要考慮提供俄羅斯與白俄羅斯球員一份聲明，來簽署將所有獎金捐給遭受苦難的家庭，藉此交換獲准參賽，「將獎金用於人道主義援助，幫助受苦的家庭，幫助受苦的孩子，在這種情況下，網球將成為第一個也是唯一捐贈這麼多錢的運動，這些榮耀都歸於溫網。」。

羅布雷夫坦言，「我只是想打球，不是來這裡談論政治的。我在俄羅斯度過一生，而我只是想證明我們是好人。」

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天受訪也表態反對溫網的做法，「作為一個在戰爭中長大的孩子，我永遠不會支持戰爭，我知道這會留下多大的情感創傷，但即便如此，我無法支持溫網的決定，我覺得這太瘋狂，一旦政治介入體育，通常不會有好結果。」