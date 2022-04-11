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網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬

中央社／摩納哥首都蒙地卡羅10日綜合外電報導
約克維奇。（路透）
約克維奇。（路透）

塞爾維亞名將約克維奇今天坦承，因拒打疫苗導致許多比賽無緣參與，讓他「感到十分難過，心理、身體上都是」，但他正努力「向前邁進」。

世界排名第1的約克維奇（Novak Djokovic）在2022年只亮相過1次，他2月曾參加杜拜網賽，但僅打了3戰。

約克維奇因堅持不打COVID-19疫苗而遭澳洲取消簽證，不得參加澳洲網球公開賽，也無緣爭奪他在澳網的第10座冠軍。他後來也因沒打疫苗錯過印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）、邁阿密名人賽（Miami Masters）。

即將參加蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）的約克維奇說：「我希望我不會半年下來只打6場比賽，過去3、4個月對我來說真的很煎熬，心理上和情緒上都是，但我會把那些拋在腦後，繼續邁步向前。」蒙地卡羅大師賽將於今天開打，並為本季歐洲的紅土賽事揭開序幕。

約克維奇缺席的這段期間，他的老對手納達爾（Rafael Nadal）在今年澳網奪下生涯第21座大滿貫冠軍，改寫他和約克維奇、費德勒（Roger Federer）共同保持的紀錄。

約克維奇也短暫將世界排名第1的位置讓給梅德維夫（Daniil Medvedev），但他現在已重回球王寶座，生涯至今有364週的世界排名高居第1。

約克維奇補充道：「我知道在本周一開始的時候，我可能不會有最好的狀態。」

「我仍在測試自己，試著打出屬於我的比賽，而這顯然需要一點時間、一些比賽，才能讓我恢復到最佳狀態，並找回那些我確實需要的競爭力。」

儘管有這些場外的風風雨雨，約克維奇堅稱他仍一心追求大滿貫冠軍。

法國網球公開賽是約克維奇下一次角逐大滿貫冠軍的機會，屆時他將致力尋求衛冕。

約克維奇 疫苗 澳洲網球公開賽

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