我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

高球／伍茲車禍後返名人賽 拿最差名次卻已是一大成就

中央社／奧古斯塔10日綜合報導
車禍重傷後復出的美國高球名將老虎伍茲，今天在美國名人賽第4輪打出高於標準桿6桿的78桿，並以高於標準桿13桿的301桿獲得第47名。但伍茲卻說，這是他生涯最偉大的成就之一。(路透)
車禍重傷後復出的美國高球名將老虎伍茲，今天在美國名人賽第4輪打出高於標準桿6桿的78桿，並以高於標準桿13桿的301桿獲得第47名。但伍茲卻說，這是他生涯最偉大的成就之一。(路透)

車禍重傷後復出的美國高球名將老虎伍茲，今天在美國名人賽第4輪打出高於標準桿6桿的78桿，並以高於標準桿13桿的301桿獲得第47名。但伍茲卻說，這是他生涯最偉大的成就之一。

伍茲（Tiger Woods）先前發生重大車禍，傷勢嚴重到他一度擔心自己可能會失去右腿，在花了14個月的時間治療和復健後，本周站上美國名人賽的大舞台，但未能穿上生涯第6件象徵美國名人賽冠軍的綠夾克。

伍茲昨天和今天連兩天打出78桿成績，這是他在美國名人賽最差的單輪成績，4輪合計高於標準桿13桿，也是他在此賽最差的表現。

最終他獲得第47名，這大概是他業餘時期未能闖過晉級線後，在美國名人賽最差的名次。

老虎伍茲在抵達第18洞果嶺後，觀眾向他報以熱烈掌聲。(路透)
老虎伍茲在抵達第18洞果嶺後，觀眾向他報以熱烈掌聲。(路透)

不過這周的比賽，重點從來就不是數字。

當談到他仍在復健中的右小腿時，伍茲說：「我不認為人們真的能夠明白。」

「只有那些我親近的人才知道（復健的艱辛），因為他們曾經親眼目睹。部分與我熟識的球員也曾看過一些照片，及那些我不得不承受的事。」

老虎伍茲在抵達第18洞果嶺後，觀眾向他報以熱烈掌聲，他也脫帽向觀眾致意。(Get...
老虎伍茲在抵達第18洞果嶺後，觀眾向他報以熱烈掌聲，他也脫帽向觀眾致意。(Getty Images)

2020年的美國名人賽，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延到當年的11月才舉行，伍茲在那之後就沒有打過任何比賽了。自他發生車禍意外後，甚至也不曾下場一連4天走18洞。

習慣在周日決賽輪穿著紅上衣的伍茲，今天依舊吸引大批觀眾。當他抵達第18洞的果嶺時，周圍觀眾報以熱烈掌聲，一臉疲倦的伍茲則舉起帽子向觀眾致意。

對於球迷一周以來的支持與鼓勵，伍茲說：「這真是難以置信的感覺。」

車禍 疫情 高球

上一則

NFL專欄／新秀四分衛威利斯 選秀值得投資

下一則

MLB／紅襪殺手 史坦頓跨季連6場開轟

延伸閱讀

高球／舍夫勒美國名人賽稱王 老虎伍茲47名仍獲喝采

高球／舍夫勒美國名人賽稱王 老虎伍茲47名仍獲喝采
哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2
油價續挫1% 市場消化IEA和美國將釋出戰略儲油消息

油價續挫1% 市場消化IEA和美國將釋出戰略儲油消息
美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)

NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

2022-04-05 07:28
全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽5日登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。(Getty Images)

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

2022-04-05 00:24

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？