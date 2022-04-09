高球／腿打鋼釘復出 伍茲抓2鳥吞1柏忌 名人賽首輪低於標準桿

老虎伍茲正式在美國名人賽首輪賽事復出，並以抓2鳥、吞1柏忌的表現拿下71（－1）桿暫時並列第10名。（美聯社）

相隔508天，美國高球名將老虎伍茲 （Tiger Woods）在美國名人賽賽事復出，首輪以抓2鳥、吞1柏忌的表現拿下71（－1）桿暫時並列第10名，賽後他也直言自己的痠痛感與賽前預期的差不多，但能回到球場感覺真的太棒了。

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去年2月因為車禍 意外險些失去右腳的老虎伍茲，經過過去一年多的休養，在美國名人賽復出，也是他相隔508天後首次在PGA巡迴賽中出賽，儘管46歲的他腿上仍打著鋼釘，但在熟悉的比賽環境中，他仍是擊出低於標準桿的成績。

談到回歸首戰的表現，伍茲坦言事情正走在對的方向上，「我知道該在哪擊球，也知道這球場果嶺的特色和該有的角度，這給了我一些機會，讓我能夠推進一些球。」

儘管去年12月就曾與兒子攜手參加PNC 錦標賽，不過該場比賽伍茲得以坐著球車出賽，今天卻是扎扎實實的走完18洞，他也笑著表示，腳的痠痛感就如同他賽前所預期，「就像是我跟我的團隊說的，當比賽開始時，狀況會不一樣，我的腎上腺素會啟動，我會進入我的小世界，這跟我所做的訓練有關，讓我有足夠的耐力去完成比賽。」

伍茲坦言，經過那麼久的休息也未參加高競爭的賽事，今天能打出低於標準桿的成績並獲得球迷的熱烈支持，讓他感到相當開心，「我很幸運還有機會參加美國名人賽，並獲得這樣的支持，畢竟從2019年我拿下冠軍以來，我就沒有打過這樣的比賽，因為2020年的疫情 讓比賽沒有觀眾，去年我則是缺席，所以能獲得球迷的支持並從中得到能量，感覺真的很不錯。」

對於首輪打完僅落後領先的南韓選手任成宰3桿，伍茲則說：「這只是第一輪，我們還有三輪賽事要打，還有很長的路要走。」