網球／松加法網後退休「Big 4」挑戰者聯盟 敵不過傷病

松加。（美聯社）

法國網球選手松加（Jo-Wilfried Tsonga）7日宣布將在今年法網 後退休 。松加曾打進2008年澳網決賽，拿到過兩個大師賽冠軍，是網壇「四巨頭挑戰者」主力成員。

男子網壇「四巨頭」費德勒(Roger Federer)、納達爾 (Rafa Nadal)、喬克維奇（Novak Djokovic）、墨瑞（Andy Murray）壟斷十數年，以松加、瓦林卡（Stan Wawrinka）、迪爾波卓（Juan Martin del Potro）、柏帝奇（Tomas Berdych）等球員為首組成的「巨頭挑戰者」團隊，在大滿貫、大師賽中屢屢阻擊「四巨頭」，一定程度上改變了網壇格局。目前「Big 4」還在，但挑戰者們一一準備退休。

36歲的松加現世界排名第220位，本賽季只參加了6站賽事，戰績為2勝6負。「我花了幾年時間才作出這個決定，」松加稱，最近幾年每天都會有個瞬間，他問自己在幹什麼，為什麼要這麼傷害自己的身體。松加稱，腦海裡有個聲音告訴他可以一直打下去，但身體在說已經做不到了，「每個人都想看你在球場上繼續打球，但只有你自己知道，是時候該結束了。」

2022年，松加第15次也是最後一次參加法網，他希望能在法網前保持身體健康，然後以一場精采比賽結束生涯。「選擇在法網退休是因為這是最能夠代表我職業生涯的賽事。我想在法網賽場上，以參賽選手的身分結束自己的職業生涯。」

柏帝奇。（路透）

作為法國男網黃金一代成員，松加有著「巨人殺手」的稱號，他手握18個單打冠軍，是「巨頭挑戰者」中的主力成員，從「Big 4」手中拿到了19場勝利。

挑戰者1號／柏帝奇最早退休

男子網壇「Big 4」壟斷多年，以松加、瓦林卡、迪爾波卓、柏帝奇等為首的「巨頭挑戰者」中，柏帝奇是最早退休的一位。2019年底，飽受臀傷困擾的柏帝奇宣布退休。職業生涯，柏帝奇最高世界排名來到過第4位。2010年，柏帝奇打進溫網決賽，最終不敵納達爾。

迪爾波卓。（歐新社）

挑戰者2號／迪爾波卓最有天賦

今年2月，迪爾波卓宣布退休。2009年美網，20歲的迪爾波卓接連戰勝納達爾、費德勒奪冠，成為首位在大滿貫連勝費、納奪冠的球員。2012年倫敦和2016年里約奧運，迪爾波卓又兩次戰勝喬克維奇，粉碎了後者金滿貫夢想。2018年，迪爾波卓在印第安維爾斯戰勝費德勒，拿到首個大師賽冠軍。同年美網，喬克維奇再次打進美網決賽，最終0：3不敵喬克維奇。

眾多「巨頭挑戰者」中，迪爾波卓被視為最有天賦的一個，職業生涯拿到22個單打冠軍。怎奈造化弄人，迪爾波卓飽受傷病困擾，職業生涯打打停停。今年2月，31歲的迪爾波卓宣布退休。

瓦林卡。（歐新社）

挑戰者3號／瓦林卡戰績最出色

在松加今晨宣布法網退休後，「巨頭挑戰者」將只剩下瓦林卡一人，他也是眾多挑戰者中戰績最為出色的一個。儘管與「四巨頭」總交手戰績處於明顯劣勢，但瓦林卡在大滿貫中贏得了幾場關鍵戰。2014年澳網，瓦林卡先是淘汰喬克維奇，隨後決賽戰勝納達爾拿下生涯首個大滿貫。2015年法網、2016年美網，瓦林卡決賽中兩次戰勝喬克維奇奪冠，延緩了後者全滿貫步伐。

職業生涯，瓦林卡拿到了16個單打冠軍，最高排名來到過第3位。受腳傷困擾，瓦林卡近一年時間未參賽，世界排名也跌至236位。