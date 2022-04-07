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網球／法國一代名將 松加宣布法網後退休

記者曾思儒／即時報導
松加宣布法網將是生涯最終戰。(路透)
松加宣布法網將是生涯最終戰。(路透)

曾打進澳網決賽的法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga），今天宣布下月22日開戰的法網將是生涯最終戰，預計在家鄉球迷面前和球員生涯道別。

36歲的松加最高排名曾在2012年來到世界第5，但近年飽受傷病困擾，目前排名已跌落到220名，代表他無法直接用排名進入法網會內賽，必須靠大會頒予會內外卡才能直接在紅土大滿貫亮相。

包括松加在內，法國網球「黃金世代」還包括「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、賈斯蓋（Richard Gasquet）和西蒙（Gilles Simon）等，離大滿貫金盃最近的松加成最先宣布退休的指標球員，他透過影片表示，今年法網就是最終戰役。

「這會是我第15度的法網，希望我在之前能保持身體狀況，能夠成為這場賽事的其中一員。」松加說。

松加曾在2013年和15年打進法網4強，生涯大滿貫最佳成績則是2008年的澳網亞軍，當時他敗給目前仍是「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

和網壇「三巨頭」屬於同個世代，松加生涯面對小約、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）共打下16勝，2017年還率法國打下16年來的第一座台維斯盃冠軍，但隔年就動了左膝手術，之後又受背傷所困，ATP奪冠數留在18座。

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