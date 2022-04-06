學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

美國影星威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡獎 呼人巴掌的情節4日在迦納網球比賽重演，法國男網小將高梅（Michael Kouame）今天為賽後賞對手巴掌道歉，但自稱是被觀眾的辱罵所激怒。

15歲的高梅4日在迦納阿克拉（Accra）網賽與地主選手安克拉（Raphael Nii Ankrah）捉對廝殺。根據影音頻道YouTube上的影片，兩人賽後按慣例隔著球網握手致意時，高梅突然打了安克拉一巴掌。

高梅與安克拉鏖戰3盤，終場以2：6、7：6、6：7落敗。高梅在社群媒體 上說，這場比賽「讓人覺得挫敗感很重、很難打」，過程中還有支持安克拉的觀眾侮辱他，因此他才會暴怒呼人巴掌。

他說：「我真誠地為我的行為感到後悔。比賽時，我一再遭到許多觀眾辱罵，他們還對我母親說出不敬的話，但這都無法為我的行為辯解。」

他向對手道歉，又說：「我接受國際網球總會（International Tennis Federation）實施的所有後果。」

高梅表示：「我會趁這次機會好好檢討，看看未來可以如何更妥善地處理這類情況，以反映我真實的個性。」

國際網球總會今天稍晚表示，已對巴掌事件展開審查。

國際網球總會對法新社說：「我們正在根據國際網球總會世界網球青少年巡迴賽行為準則（World Tennis Juniors Circuit Code of Conduct）審查這起事件，以判定是否需要採取任何行動。」

在今年3月底舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮上，美國喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）拿威爾史密斯妻子的平頭造型開玩笑，威爾史密斯立即走上台搧了克里斯洛克一巴掌，令大家感到錯愕。