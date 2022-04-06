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高球／車禍後回歸名人賽 伍茲：就是想贏才出賽

體育新聞組／綜合報導
老虎伍茲宣布參加2022年名人賽。（路透）
老虎伍茲宣布參加2022年名人賽。（路透）

今年46歲的老虎伍茲（Tiger Woods）決定參加本周的第86屆美國名人賽，距他於2021年2月在可怕的車禍中受重傷不到14個月。

影音來源：YouTube

這位15次大滿貫冠軍得主在事故發生後曾擔心右腿可能被截肢，自2020年11月的2020年名人賽之後，他就再也沒有參加過頂級賽事。

46歲的伍茲於去年12月與兒子查理一起參加PNC錦標賽，上周在奧古斯塔打了一輪練習賽，3日和4日都打了9個洞。

他在賽前新聞發布會上宣布，「就目前而言，我覺得我可以打球了。」

當被問及是否認為可以贏得生涯第16個大滿貫冠軍時，伍茲說：「我相信。」

他說說：「謝天謝地，也非常感謝每個人的支持，每個參與我的過程的人以及我每天所做的工作。」

伍茲說，他一直被自己參賽並再次獲勝的渴望所驅使，並補充說：「我覺得如果還能在這種最高水平上出賽，我就會打球；但如果我覺得不能，你就不會看到我在這裡。」「除非我認為我能贏，否則我不會參加比賽。」

他將於美東時間7日早上10點34分開球，正式重返職業球場。

美國選手荷馬（Max Homa）說：「換成是別人我會很訝異，但他是伍茲，所以我不訝異而是驚嘆。這真正考驗著伍茲的敬業精神，整天做物理治療，不僅非常無聊，更別說有多麼辛苦了。」

老虎伍茲在美國名人賽前練球，吸引大批球迷圍觀。（美聯社）
老虎伍茲在美國名人賽前練球，吸引大批球迷圍觀。（美聯社）

車禍 老虎伍茲 YouTube

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