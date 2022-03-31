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邁阿密網賽／大坂直美回來了 18記愛司球晉級冠軍賽

記者劉肇育／綜合報導
大坂直美送出18記愛司球改寫今年單場最高紀錄，(歐新社)
大坂直美送出18記愛司球改寫今年單場最高紀錄，(歐新社)

前日本世界球后大坂直美，今天在邁阿密公開賽女單4強面對瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），全場共送出18記愛司球改寫今年單場最高紀錄，最終她也以4：6、6：3、6：4逆轉搶下生涯首張邁阿密公開賽決賽門票，也讓過去一年陷入低潮的大坂直美激動落淚。

在去年澳網決賽奪下生涯第4座大滿貫冠軍的大坂直美，接下來一年多不僅未能夠再嚐到爭冠滋味，世界排名也一路下滑到77名，不過在今天的邁阿密公開賽女單4強賽，大坂遭遇WTA巡迴賽生涯3度交手都吞敗的班希琪，總算順利跨越心中的那道坎。

在首盤先被班希琪以6：4拿下後，大坂直美接下來兩盤展現兇猛的發球攻勢，兩盤合計發出14記愛司球，幫助她逆轉戰局，且全場共送出18記愛司球也改寫今年女子網壇單場最高紀錄，助大坂直美搶下生涯首張邁阿密公開賽女單決賽門票，也是她繼去年澳網後再一次獲得爭冠機會。

大坂直美送出18記愛司球改寫今年單場最高紀錄，(路透)
大坂直美送出18記愛司球改寫今年單場最高紀錄，(路透)

在成為邁阿密公開賽史上闖進女單決賽排名最低的選手後，大坂直美也被拍下在場邊蓋著毛巾落淚的畫面，她說：「在第二盤中，我不斷告訴自己，『如果她要擊敗妳，必須是有人用擔架把妳抬出球場，因為妳要為此拚盡一切。』」

事實上大坂直美在近期確實展現了絕佳的發球狀態，在過去4場比賽中她保住了自己36個發球局中的35個，但今天卻4度被班希琪破發，「我認為我獲得了機會並且度過難關，老實說我很高興今天是一場如此艱辛的比賽，因為我需要這樣的學習經驗。」

大坂直美接下來將與美國皮古拉（Jessica Pegula）與波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）之戰的勝者爭冠，不管結果如何，大坂直美下周的世界排名也預計在下周前進到前36名，如奪冠將可能前進到前30名，至於斯威雅蒂則將取代日前宣布退役的澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty），成為波蘭史上首位女子世界球后。

大坂直美 澳網 澳洲

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