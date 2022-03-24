網球／2度退休 25歲球后芭蒂追新夢想

澳洲「世界球后」芭蒂，宣布高掛球鞋震撼國際網壇。（新華社）

網球現任「世界球后」芭蒂，22日無預警宣布退休 ，為國際網壇投入震撼彈，不過年僅25歲的芭蒂強調，已為網球付出所有，「很開心、也準備好了，我的心讓我知道是時候了，這是對的決定。」

4月才要過26歲生日的芭蒂，年初在家鄉迎接澳網 金杯，終結地主選手44年的冠軍荒，加上2019年法網、去年溫布頓冠軍，生涯累積3座大滿貫分屬不同場地，現役女將僅美國傳奇小威廉 絲達到相同成就。

芭蒂不只單打成績出色，雙打最高排名曾到世界第5，4大滿貫都打進女雙決賽，並在2018年美網登頂，生涯累積15座單打冠軍和12座雙打金杯，獎金達2382萬9071美元。

本周是芭蒂球后在位連續114周、生涯累積121周，史上排名第7，選擇此時急流勇退，她說：「我知道有人會不了解，但我OK。」芭蒂形容自己是有很多夢想的人，追求的不一定是環遊世界，遠離家人、家鄉。

2014年也曾暫別網壇21個月的芭蒂表示，這次和8年前的感受很不同，很感謝網球帶給自己的一切，「但我知道，是該放下球拍追逐其他夢想了。」

她坦言現在沒有身體上的動力和情感上的渴望，讓她繼續比賽維持在網壇的地位，她的觀點也出現轉變，快樂已經不再取決於結果。她已經準備好退休，認為這是最好的決定。她也感謝網球帶給她的一切，將抱著榮耀和滿足離去，並謝謝過去支持她的人，陪她一同留下難忘的回憶。