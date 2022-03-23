網球／芭蒂不是第一次退休 差1座美網冠軍就全滿貫

芭蒂年初才在家鄉高捧澳網金杯。（新華社）

女網世界第一、3個大滿貫得主的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）突然宣布退休。芭蒂表示，去年溫網奪冠後，便萌生離開的想法，年初澳網 奪冠後更堅定退休念頭。芭蒂說，網球是她生命中最重要的一部分，但現在該去享受下一階段的旅程了。

職業生涯總獎金高達2382萬美元

25歲的芭蒂在今年澳網拿下生涯第3個大滿貫，世界第一的位置愈發穩固。這之後，她沒有參加任何比賽。芭蒂22日在社交媒體宣布退休。「這是我第一次把這個決定大聲說出來，的確很難開口。但我很開心，我完全準備好了。我已經為網球這項美麗的運動付出了一切，我對此感到十分滿足，對我來說這就是成功。」芭蒂說，如今已經沒有了身體上的動力和情感上的渴望。

這不是芭蒂第一次宣布退休。2014年，18歲的芭蒂從網壇退休，改練板球。兩年後，她重回網壇。2019年，芭蒂在法網拿到職業生涯第一個大滿貫冠軍。2021年溫網、2022年澳網，芭蒂在大滿貫賽中又兩度折桂。職業生涯中，芭蒂在世界第一位置上待了121周，拿到過15個單打冠軍和12個雙打冠軍，總獎金數達到了2382萬美元。

溫網後就想退：該享受下階段旅程

「我之前做過同樣的事情，但是這次感覺完全不同。我非常感激網球給予我的一切，它給了我夢想還有更多的東西。但我知道該離開了，該放下球拍去追逐其他夢想了。」芭蒂坦言，去年贏下溫網後，對職業生涯有了新的認識，「當你為了一個目標奮鬥了一生，贏下溫網就是我在網球運動中的終極夢想，這改變了我的看法。」

芭蒂表示，她在網壇的幸福感和快樂並不取決於成績和結果。去年溫網奪冠後，她便曾跟團隊談到過離開的想法。今年澳網，芭蒂成為44年來首個在家門口奪冠的澳洲人，這無疑成為她結束職業生涯最完美的方式，「現在，我認為自己該去享受下一階段的旅程了，作為芭蒂本身，而不是以運動員的身分。」

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