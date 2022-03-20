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印地安泉網賽／斷納達爾開季20連勝 地主首闖決賽奪冠

記者曾思儒／綜合報導
生涯第一次打進ATP千分級的名人賽決賽，美國好手弗里茲就高捧金杯。（歐新社）
生涯第一次打進ATP千分級的名人賽決賽，美國好手弗里茲就高捧金杯。（歐新社）

生涯第一次打進ATP千分級的名人賽決賽，美國好手弗里茲（Taylor Fritz）就高捧金杯，且是終結「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的開季20連勝紀錄，以6：3、7：6（7：5）迎接生涯最大勝利。

24歲的弗里茲，4強時扭傷腳踝，整個教練團隊原本還建議他決賽別上場，但弗里茲執意上陣，他說：「我想打，我想上場面對納達爾，看我是否能通過考驗。」

世界排名20的弗里茲，一上場就兩度破了納達爾發球局，4：0領先的開場也為首盤奠定勝基，以6：3先下一城。

納達爾晉級過程也有腳部不適和胸部肌肉等狀況，第一盤失守後他申請傷停治療，回場後率先破發，但弗里茲馬上也回破，第10局時還取得第一個「冠軍點」，不過納達爾瓦解危機，將戰局逼到「搶7」，但納達爾5：4領先時將機會球直接掃出界，讓弗里茲扳平比分，最終讓連拿3分的弗里茲仰躺在地迎接勝利。

第一次打進名人賽決賽就奪冠，弗里茲成為2001年阿格西（Andre Agassi）後首位留下印地安泉金杯的地主選手，千分積分進帳也將讓他世界排名升到生涯新高第13，開季連勝告終的納達爾則從第4升到第3。.

弗里茲（左）高捧金杯，終結「西班牙蠻牛」納達爾（右）的開季20連勝紀錄。（Get...
弗里茲（左）高捧金杯，終結「西班牙蠻牛」納達爾（右）的開季20連勝紀錄。（Getty Images）

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