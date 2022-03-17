我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Netflix宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

俄避違約 稱已還上億美元債券 債權者沒收到

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

中央社基輔17日綜合外電報導
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭頭號網球明星、曾在2013年擊敗「瑞士特快車」費德瑞的斯塔霍斯基近日自願返國從軍，捍衛故土。如今他是基輔巡邏隊的戰士，矢言對抗俄羅斯軍隊，直至「最後一刻」。

斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）現年36歲，與9年前他排名世界第116、在溫布頓網球錦標賽第2輪意外擊敗前球王費德瑞（Roger Federer）的時候相較，他的外表看起來並無太大變化。

身高193公分的他現在身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔充滿歷史意義的獨立廣場（Maidan Square）巡邏。

他告訴法新社：「我無法說步槍讓我感到自在。我不確定如果我必須對某人開槍，我會有什麼反應，我希望我永遠不必擔心這些事情。」

斯塔霍斯基現在每天進行2次徒步巡邏，每次2小時，以避免基輔市中心遭俄軍滲透，特別是在總統府周圍區域。

他說，總統「澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）非常勇敢，他很清楚自己在做什麼，我們也相信他」。

距離斯塔霍斯基返回烏克蘭，並自願報名加入後備組織國土防衛軍僅過去2個多星期。志願士兵的任務就是協助國家武裝部隊，對抗俄軍入侵。

斯塔霍斯基說：「我知道自己必須回來。」

2月24日俄軍入侵前夕，剛參加完1月澳洲公開賽的斯塔霍斯基正與妻子和3個分別為4歲、6歲、8歲的孩子在杜拜度假。

隔日戰爭爆發，斯塔霍斯基在電視上看到祖國遭到轟炸的畫面，心中充滿「絕望和痛苦」。

他的多數家人仍住在烏克蘭。接下來3天，人在飯店的斯塔霍斯基拼命試圖了解故鄉情況，同時替人聯繫避難所。

「我感覺自己不斷分泌腎上腺素，（3天裡）只睡了3、4個小時，也吃不下東西。」隨後他告訴妻子，自己決定返國從軍。

「我太太非常難過，她能理解我的決定，但還是很難過。她現在已經明白，這是我唯一能做的。」

斯塔霍斯基表示，每當想起家人，都讓他忍不住心碎，「離開孩子們，並不會讓我引以為傲」。

「孩子們不知道我在這裡，他們知道我不在家，但他們不知道戰爭是什麼…離開時我告訴他們，『我馬上回來』，但現在已經15天了…沒人知道戰爭還會延續多久。」

據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可能被軍隊徵召，且戰時不能離境。斯塔霍斯基說，他的同胞帶給他力量，他看到「成千上萬」同胞從軍。

「如果我們不站出來反抗，就沒有國家可居住了。」

斯塔霍斯基也透露，許多網壇巨星都對烏克蘭表達支持，包括曾經的對手費德瑞，「他說，他希望和平很快就會到來」，且費德瑞夫婦還計畫透過名下的基金會幫助烏克蘭兒童。

世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）也傳來讓他感動的訊息，「喬科維奇小時候也有類似經歷，所以他很了解我們的孩子正在經歷什麼」。

斯塔霍斯基指出，烏克蘭目前的狀況相當令人擔憂，因為俄軍「根本不在乎他們要殺害的對象是軍人或小孩，他們就是根本不在乎」。

烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashniko...
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashniko...
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭 澳洲 澤倫斯基

上一則

MLB／基襪大戰意外成開幕戰 新季打雙重賽消化賽程

延伸閱讀

俄國首度公布照片 稱在烏克蘭擊落土耳其製無人機

俄國首度公布照片 稱在烏克蘭擊落土耳其製無人機
烏克蘭總統德國會演講 籲德負歷史責任阻俄侵略

烏克蘭總統德國會演講 籲德負歷史責任阻俄侵略
俄烏兩國透過視訊續談 傳正討論俄軍戰後是否留駐烏東

俄烏兩國透過視訊續談 傳正討論俄軍戰後是否留駐烏東
影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

熱門新聞

中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

2022-03-14 02:50

超人氣

更多 >
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡
外籍者在美國的銀行開戶日趨困難 存款並有區別對待

外籍者在美國的銀行開戶日趨困難 存款並有區別對待