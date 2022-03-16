網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網

梅德維夫恐須在溫布頓賽前表態譴責普亭。（歐新社）

英國政府證實，梅德維夫（Daniil Medvedev）和其他俄羅斯和白俄羅斯 網球運動員將面臨被禁止參加溫布頓 網球公開賽，除非他們公開譴責烏克蘭 入侵。

體育部長哈德斯頓（Nigel Huddleston）透露，全英俱樂部正在就阻止「普亭支持者」參加這項大滿貫賽進行「討論」。

截至目前為止，個別球員被允許繼續以中立身分參加比賽，包括世界排名第一的梅德維夫。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，梅德維夫自IG帳戶中刪除了俄羅斯國旗，並在取代約克維奇（Novak Djokovic）登上男子排名榜首後，個慷慨激昂的呼籲世界和平。

但他可能需要在溫布頓更明確表態。他在法巴公開賽被烏克蘭女網球星史維托莉娜（Elina Svitolina）丈夫孟非斯（Gael Monfils）淘汰出局後承認，參加溫布頓比賽的規則可能會改變。

他說，「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」

世界排名第六的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）比梅德維夫更加激進，明確呼籲結束戰爭；而俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更是直言不諱，直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。」「個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」