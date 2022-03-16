我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫恐須在溫布頓賽前表態譴責普亭。（歐新社）
梅德維夫恐須在溫布頓賽前表態譴責普亭。（歐新社）

英國政府證實，梅德維夫（Daniil Medvedev）和其他俄羅斯和白俄羅斯網球運動員將面臨被禁止參加溫布頓網球公開賽，除非他們公開譴責烏克蘭入侵。

體育部長哈德斯頓（Nigel Huddleston）透露，全英俱樂部正在就阻止「普亭支持者」參加這項大滿貫賽進行「討論」。

截至目前為止，個別球員被允許繼續以中立身分參加比賽，包括世界排名第一的梅德維夫。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，梅德維夫自IG帳戶中刪除了俄羅斯國旗，並在取代約克維奇（Novak Djokovic）登上男子排名榜首後，個慷慨激昂的呼籲世界和平。

但他可能需要在溫布頓更明確表態。他在法巴公開賽被烏克蘭女網球星史維托莉娜（Elina Svitolina）丈夫孟非斯（Gael Monfils）淘汰出局後承認，參加溫布頓比賽的規則可能會改變。

他說，「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」

世界排名第六的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）比梅德維夫更加激進，明確呼籲結束戰爭；而俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更是直言不諱，直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。」「個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」

白俄羅斯 烏克蘭 溫布頓

上一則

歐冠／馬競、本菲卡晉級8強 都靠頭球破網1-0贏球

下一則

NBA／獨角戲？詹姆斯搶籃板沒人幫 怒摔球飆罵隊友

延伸閱讀

馬斯克推特發惡搞圖 再嗆普亭：帶你的熊來對決

馬斯克推特發惡搞圖 再嗆普亭：帶你的熊來對決
中國體制內學者發文籲當局切割普亭 網管又刪光

中國體制內學者發文籲當局切割普亭 網管又刪光
加拿大「狙神」赴烏助戰 嗆普亭：我扣扳機不會猶豫

加拿大「狙神」赴烏助戰 嗆普亭：我扣扳機不會猶豫
普亭接班人 俄防長10年戰功恐毀於侵烏不順

普亭接班人 俄防長10年戰功恐毀於侵烏不順

熱門新聞

谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
效力北京首鋼隊的林書豪6日在比賽中受傷倒地。(新華社)

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

2022-03-08 22:48
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃終於打破沉默，表態反對戰爭力挺烏克蘭。（Getty Images）

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

2022-03-10 01:18

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網