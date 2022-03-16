網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網
英國政府證實，梅德維夫（Daniil Medvedev）和其他俄羅斯和白俄羅斯網球運動員將面臨被禁止參加溫布頓網球公開賽，除非他們公開譴責烏克蘭入侵。
體育部長哈德斯頓（Nigel Huddleston）透露，全英俱樂部正在就阻止「普亭支持者」參加這項大滿貫賽進行「討論」。
截至目前為止，個別球員被允許繼續以中立身分參加比賽，包括世界排名第一的梅德維夫。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，梅德維夫自IG帳戶中刪除了俄羅斯國旗，並在取代約克維奇（Novak Djokovic）登上男子排名榜首後，個慷慨激昂的呼籲世界和平。
但他可能需要在溫布頓更明確表態。他在法巴公開賽被烏克蘭女網球星史維托莉娜（Elina Svitolina）丈夫孟非斯（Gael Monfils）淘汰出局後承認，參加溫布頓比賽的規則可能會改變。
他說，「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」
世界排名第六的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）比梅德維夫更加激進，明確呼籲結束戰爭；而俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更是直言不諱，直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。」「個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」
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