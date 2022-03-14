印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

去年賽季曾因心理健康因素缺席部分賽程的日本網球名將大坂直美 （Naomi Osaka），新賽季又遭攻擊，她在印地安泉女網賽第二輪遭球迷飆罵「爛透了」，讓她比賽還沒結束就忍不住眼淚潰堤。

大坂直美第二輪遭遇世界排名24的俄羅斯女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），她第一盤在和主場抱怨時，觀眾席就有「你爛透了」的罵聲，讓她在進行第3個發球局時就落下眼淚。

這件插曲顯然也影響了大坂直美，她首盤吞下「鴨蛋」，最終以0：6、4：6敗陣。

通常是獲勝球員才會在場中接受採訪，但大坂直美這次一反常態，她決定在場中受訪，直接和球迷表達想法。她表示，這次狀況讓她想起看過的影片，美國著名網壇姊妹檔大小威廉 絲也曾在2001年遭遇類似情形。

威廉絲姊妹21年前在印地安泉女網賽遭種族歧視 對待，因此拒絕參賽14年之久；受訪時再度落淚的大坂直美提到，過去自己也曾受到類似歧視，「這並不會困擾我，但在這被質問，我看過大小威廉絲在這被質問過的影片，如果你們沒看過，應該看看。我不知道為什麼，但那畫面就浮現在我腦海，不斷回放。」

印地安泉女網賽才是大坂直美澳網後的第一站，第二輪就出現場外插曲，對手庫德梅托娃表示，知道大坂直美是想到大小威廉絲而落淚，「但這沒關係，我知道，她很堅強，相信她會沒事的。」