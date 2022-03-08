我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

網球／烏克蘭前球員從軍 約克維奇伸援手

體育新聞組／綜合報導
烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基決定加入該國後備軍。（取材自Instagram）
烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基決定加入該國後備軍。（取材自Instagram）

眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）決定加入該國的後備軍，目前世界排名第2的約克維奇（Novak Djokovic）對此表示，將給予經濟上及任何斯塔科夫斯基需要的幫助。

中央社報導，生涯曾拿過4座ATP冠軍的斯塔科夫斯基，過去沒有從軍的經驗，但仍在上個月加入烏克蘭後備軍的行列。

36歲的斯塔科夫斯基已從職業網壇退休，他在Instagram發了一張他與約克維奇的WhatsApp對話截圖。從兩人的對話可以看見，約克維奇詢問了斯塔科夫斯基的近況，並盼事態能平靜下來。

約克維奇說：「請讓我知道，該把協助送到哪裡會比較好…經濟上的幫助或任何其他需要都可以。」斯塔科夫斯基在Instagram上發文，對約克維奇的支持表達感激。

此外，前義甲AC米蘭足球名將舍甫琴科（Andriy Shevchenko）在義大利節目訪問中，含淚激動籲請義大利向他遭到俄羅斯入侵的祖國烏克蘭敞開心扉，提供援助。

他說，「我的母親、我的姐姐和其他的親戚都還在烏克蘭，我每天都和他們通話。他們選擇留下來」。

他表示，「看到我的國家發生的事情，我不能不哭。他們告訴我烏克蘭目前情況的真相，城市被轟炸，兒童和老人遭到殺害」，「現在我請求你們：向我國人民敞開心扉，我們需要你們的幫助…讓他們感受到像是你們讓我感受到的一樣」。

烏克蘭 約克維奇 義大利

上一則

NBA／唐斯、泰托姆 獲上周最佳球員

下一則

NBA／4節「12-6-12-6」分配…勇士調柯瑞上場時間

延伸閱讀

網球／約克維奇讓出世界第一「Big4」霸榜18年時代結束

網球／約克維奇讓出世界第一「Big4」霸榜18年時代結束
網球／約克維奇意外落敗 球王寶座拱手讓給梅德維夫

網球／約克維奇意外落敗 球王寶座拱手讓給梅德維夫
義大利奧委會主席公開反對 約克維奇恐無緣羅馬大師賽

義大利奧委會主席公開反對 約克維奇恐無緣羅馬大師賽
網球／約克維奇想再打澳網 認了確診不戴口罩「自私」

網球／約克維奇想再打澳網 認了確診不戴口罩「自私」

熱門新聞

老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

2022-03-02 19:41
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

2022-03-07 08:52
在俄羅斯侵略烏克蘭之際，英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich，圖）今天證實，他將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。美聯社

普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西

2022-03-02 16:15
圖為工作人員在奧林匹克公園公共區佈置北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」景觀。(新華社)

北京冬季殘奧開幕倒數 俄國、白俄運動員禁止參加

2022-03-03 03:17
烏克蘭一姊史維托莉娜1日發表聲明表示，若俄羅斯選手未保持中立身分參賽，她將選擇退出比賽。圖為她2月16日在杜拜出賽。(歐新社)

網球／烏克蘭一姊拒絕出賽 要求WTA對俄國選手採取行動

2022-03-01 02:55

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料