網球／烏克蘭前球員從軍 約克維奇伸援手

烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基決定加入該國後備軍。（取材自Instagram）

眼看俄羅斯入侵烏克蘭 ，讓烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）決定加入該國的後備軍，目前世界排名第2的約克維奇 （Novak Djokovic）對此表示，將給予經濟上及任何斯塔科夫斯基需要的幫助。

中央社報導，生涯曾拿過4座ATP冠軍的斯塔科夫斯基，過去沒有從軍的經驗，但仍在上個月加入烏克蘭後備軍的行列。

36歲的斯塔科夫斯基已從職業網壇退休，他在Instagram發了一張他與約克維奇的WhatsApp對話截圖。從兩人的對話可以看見，約克維奇詢問了斯塔科夫斯基的近況，並盼事態能平靜下來。

約克維奇說：「請讓我知道，該把協助送到哪裡會比較好…經濟上的幫助或任何其他需要都可以。」斯塔科夫斯基在Instagram上發文，對約克維奇的支持表達感激。

此外，前義甲AC米蘭足球名將舍甫琴科（Andriy Shevchenko）在義大利 節目訪問中，含淚激動籲請義大利向他遭到俄羅斯入侵的祖國烏克蘭敞開心扉，提供援助。

他說，「我的母親、我的姐姐和其他的親戚都還在烏克蘭，我每天都和他們通話。他們選擇留下來」。

他表示，「看到我的國家發生的事情，我不能不哭。他們告訴我烏克蘭目前情況的真相，城市被轟炸，兒童和老人遭到殺害」，「現在我請求你們：向我國人民敞開心扉，我們需要你們的幫助…讓他們感受到像是你們讓我感受到的一樣」。