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網球／IG刪俄國旗 球王梅德維夫逃過抵制

體育新聞組 / 綜合報導
新科球王梅德維夫刪除IG自介俄羅斯國旗。（取材自Instagram）
新科球王梅德維夫刪除IG自介俄羅斯國旗。（取材自Instagram）

俄國出兵攻打烏克蘭引起全球撻伐，體壇也紛紛對俄籍選手祭出抵制，遭波及的選手也做出回應。像是新科球王梅德維夫（Daniil Medvedev）就被發現把IG自介的俄羅斯國旗刪除；而俄羅斯自行車手西瓦科夫（Pavel Sivakov）雖然是效力英國車隊不受影響，還是決定轉籍法國。

梅德維夫在上個月正式登上男單世界第一寶座，也終結了網壇「Big4」長達18年的壟斷，但由於國際情勢，網球三大組織ITF、ATP、WTA也宣布俄羅斯、白俄選手必須以中立身分參賽且不能展示國旗、國歌等與國家有關的象徵。梅德維夫在ATP官網的國籍也變成「空白」。

他也被發現撤掉自己IG上的俄羅斯國旗，自介上僅提到贊助商及網球選手的身分。先前對於烏俄戰爭一事，梅德維夫呼籲世界和平，如今他也把俄羅斯國旗刪掉，似乎是想遵循體壇政策，以免再度引起民怨，不過他的經紀人則不願意對此事做出回應。

另外，效力英國車隊的俄羅斯車手西瓦科夫，雖然不受國際自行車聯盟（UCI）宣布禁止俄羅斯、白俄羅斯車隊出賽影響，不滿國家發動戰爭的他、仍決定將國籍更改為法國，未來將以法籍選手身分參加比賽。

從小就在法國長大的西瓦科夫坦言考慮更改國籍已經有一段時間了，但在俄羅斯開戰後，也讓他下定決心立馬更換。他也感謝UCI與車隊的允可，「感謝UCI和Ineos Grenadiers團隊在這個過程中支持。現在有機會作為法國國民參加國際賽事讓我非常高興。」接著他表示自己完全反戰，並與烏克蘭人民站在一塊，希望世界能早日恢復和平。

俄羅斯車手西瓦科夫將國籍改為法國。（取材自Instagram）
俄羅斯車手西瓦科夫將國籍改為法國。（取材自Instagram）

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