網球／澤瑞夫砸主審椅罰太輕？小威：若是我早坐牢

小威廉絲認為澤瑞夫砸主審椅判太輕。（路透資料照片）

先前在墨西哥 公開賽因雙打落敗而拿球拍怒砸主審椅的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev)，不僅遭大會取消參賽資格還被判罰4萬美元與沒收單、雙打獎金，不過美國女將小威廉 絲（Serena Williams）似乎認為這次懲罰過輕，並譴責主辦方有雙標的疑慮。

小威廉絲近日談及此事向CNN記者不滿表示，「這件事絕對存有雙重標準」、「如果換成是我這樣做可能就會被抓去監獄 了，我沒在開玩笑。」

小威廉絲接著說道，「事實上我曾經被處以緩刑。」這裡意指的是在2009年美網準決賽對上克萊絲特絲（Kim Clijsters）時，當時因不滿判決而情緒失控對裁判破口大罵，最終也被判罰17.5萬美元，並處以緩刑兩年。

不過這位擁有23座大滿貫冠軍女將表示不想再去追究判罰輕重，「當巡迴賽發生這種事時，就會去想是否有雙重標準，『如果是我這麼做呢？嗯...』不過沒關係，我就是我，我愛我自己。」

世界排名第3的澤瑞夫先前與搭擋米羅（Marcelo Melo）出戰雙打，卻因不滿主審葛曼尼（Alessandro Germani）判決，氣得在場上大爆粗口，賽後還用球拍狂敲主審椅好幾下，最終也被以不當言論、違反運動家精神兩項規則，罰款4萬美元，並取消單打和雙打共計3萬1570美元獎金。