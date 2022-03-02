「要在普亭墳墓跳舞」烏克蘭網球好手從軍 記錄戰爭前線

烏克蘭網球好手斯塔霍斯基表示要從軍抗俄。（路透資料照片）

這一切都很難想像，不到兩個月前還馳騁於澳網賽場上的烏克蘭選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）如今不拿球拍改拿槍，決心投入軍隊抵抗俄羅斯 侵略，這幾日他在社群 平台更新近況，1日更向俄羅斯總統普亭 放話：「我們要在你的墳墓上跳舞。」

斯塔霍斯基在2013年溫網擊退「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）因而一戰成名，而他與台灣退役網球好手盧彥勳也曾在2007年組成雙打搭檔，情誼相當深厚，盧彥勳得知他從軍的消息後，也表達不捨並祈禱他能平安歸來。

斯塔霍斯基於限時動態寫下：「普亭，我們要在你的墳墓上跳舞。」 （取材自Instagram）

宣布投入軍隊後，斯塔霍斯基頻頻在社群平台更新近況，他在推特發布戰爭日記：「在基輔的第二天，我周遭的人都鬥志高昂，沒有人想要投降。」此外，也在Instagram限時動態放上俄軍炸毀哈爾科夫首府的影片並寫下：「普亭，我們要在你的墳墓上跳舞。」表達與俄羅斯決一死戰的意志。